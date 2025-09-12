Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 11:27

МИД России раскрыл детали попыток Киева сорвать саммит на Аляске

Мирошник: ВСУ усилили атаки на Россию, чтобы сорвать саммит на Аляске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Киев усилил атаки приграничных регионов РФ, чтобы сорвать саммит России и США на Аляске, сообщил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. По его словам, такая тактика украинских военных направлена на то, чтобы запугать мирных жителей.

Непосредственно перед Аляской Киев устроил целую серию атак беспилотниками по крупнейшим городам приграничья. Так вот Украина совершает целенаправленные удары для того, чтобы создать неприемлемую атмосферу во внутренней политике государства, максимально запугать гражданское население, — сообщил собеседник.

Он отметил, что удары наносились по центру Ростова-на-Дону, Курска и Белгорода. По его словам, Белгород атаковали почти трое суток при помощи ударных беспилотников «Дартс». Мирошник добавил, что мишенью, как правило, были здания администраций, суды и жилые дома.

Ранее он рассказал, что ВСУ на Серебрянском направлении получали от командования прямые указания стрелять по мирным жителям. Это стало известно после прослушки радиоперехвата. Мирошник отметил, что обнародованная запись напрямую подтверждает слова украинских военнопленных, рассказавших о приказах уничтожать гражданское население.

ВСУ
саммиты
Аляска
Родион Мирошник
Россия
