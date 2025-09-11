Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 21:26

Обнародован радиоперехват ВСУ с призывом убивать гражданских

ВСУ на Серебрянском направлении в ЛНР получали от командования прямые указания стрелять по гражданским лицам, стало известно из радиоперехвата, который обнародовал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Сам дипломат назвал это преднамеренным военным преступлением, передает ТАСС.

Мужики, всех, кого кто видите, [убивать]. [Все равно], гражданские или нет. Всех [убивать], никаких гражданских! Всех! Кого-то видишь — [убивать] сразу. <…> Мужики, смотрите, они вас всех сдают. [Убивать] всех подряд. Всех! Это приказ! Арчи, как принял? [Убивать] всех, — слышно на записи радиоперехвата.

Мирошник подчеркнул, что опубликованная запись является прямым подтверждением ранее полученных показаний от украинских военнопленных, которые рассказывали, как им велели «обнулять» мирных. Посол сравнил это с уничтожением жителей Хатыни украинскими коллаборационистами.

Украинское командование ВСУ дает прямые команды уничтожать гражданское население. «Кого видишь, того и мочи!» — многократно повторяет командир подразделения, явно выполняя общую политическую установку, данную ВСУ украинским руководством, — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ целенаправленно набирает в свои ряды неонацистов и лиц с криминальными наклонностями. В их составе есть люди, разыскиваемые правоохранительными органами своих стран.

