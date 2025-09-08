«Был всякий сброд»: американский наемник заявил, что в ВСУ набирают убийц Американский наемник Риц: ВСУ набирают неонацистов и людей с жаждой к убийствам

Командование Вооруженных сил Украины целенаправленно набирает в свои ряды неонацистов и лиц с криминальными наклонностями, заявил американский наемник Бенджамин Рид в эксклюзивном интервью Марии Бутиной для ТАСС. Особое внимание наемник уделил присутствию в рядах формирований людей, разыскиваемых правоохранительными органами своих стран.

В легионе был всякий сброд: неонацисты, просто мерзкие типы, которых взяли в легион. На это смотрели сквозь пальцы. И я сказал: «К черту все, я устал от всего этого». И я уехал в Таиланд, — заявил Рид.

Он проходил службу на Украине с февраля 2022 года по май 2024 года в различных подразделениях: от инструктора тактической медицины до оператора БПЛА в составе печально известного Интернационального легиона. Именно там, по его словам, он столкнулся с системным нарушением отбора.

В частности, он упомянул своего соотечественника Крэйга Лэнга, подозреваемого в двойном убийстве в США. По словам Рида, мотивацией многих наемников являются не идеологические соображения, а желание участвовать в «человеческом сафари».

Ранее сообщалось, что около 20 тысяч иностранцев-наемников на данный момент находятся в рядах ВСУ. При этом в армию Украины прибывают новые солдаты из других стран.