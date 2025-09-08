Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 21:09

В России раскрыли точное число иностранных наемников в ВСУ

ТАСС: в рядах ВСУ насчитывается 20 тысяч иностранных наемников

ВС Украины ВС Украины Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Около 20 тысяч иностранцев-наемников на данный момент находятся в рядах ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. При этом в армию Украины прибывают новые солдаты из других стран.

Всего, по различным оценкам, в украинской армии на данный момент [находятся] как минимум 20 тысяч наемников из разных стран, — рассказал источник агентства.

Кроме того, чаще среди наемников в рядах ВСУ стали появляться люди без боевого опыта, пожилые и списанные по состоянию здоровья ветераны ВС США. Общий поток иностранцев уменьшился, особенно на фоне смены риторики Вашингтона о Москве. Кроме того, наемники не хотят служить бок о бок с необученными и немотивированными украинцами, добавили в силовых структурах.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что из-за нехватки солдат в украинской армии российские военные проникают в тыл противника. Бойцы РФ малыми группами по два-три человека продвигаются вглубь фронта и наносят удар изнутри, уточнил он. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

ВСУ
наемники
армии
Украина
