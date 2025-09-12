Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 14:56

Стало известно о подготовке Киевом второй «Паутины» в России

СБ Грузии: Киев хотел провезти в Россию взрывчатку для операции «Паутина-2»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Служба безопасности Украины планировала устроить в России масштабную диверсионную операцию под кодовым названием «Паутина-2», сообщили в Службе безопасности Грузии. По данным силовиков, задержанные граждане Украины признались, что именно для этого везли в РФ через территорию республики взрывчатые вещества, передает «Первый канал грузинского телевидения».

Как следует из официального заявления грузинских властей, диверсанты были задержаны при попытке пересечения границы. В ходе досмотра у них было обнаружено значительное количество взрывчатых веществ и специальное оборудование. По показаниям задержанных, взрывчатка предназначалась для проведения диверсии по аналогии с той, что была осуществлена 1 июня.

Ранее сообщалось, что ввезенную украинцами в Грузию взрывчатку передали сотрудники Службы безопасности Украины. По данным грузинских спецслужб, это удалось выяснить в ходе оперативных мероприятий.

Прежде Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение двум гражданам Украины, которых задержали при попытке ввоза в страну гексогена. Им вменяют незаконное приобретение, хранение и ввоз взрывчатого вещества с нарушением таможенных правил. Украинцам грозит до девяти лет лишения свободы.

Украина
Россия
Грузия
диверсии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конец холодной войны: как СССР и США 35 лет назад объединили Германию
Случайность, изменившая мир: как открыли антибиотик пенициллин
Вещи для долгой дистанции: что делает одежду устойчивой к времени и жизни
Трамп обозначил позицию в ситуации с дронами в Польше
«Герой не моего романа»: Бутман высказался о большом интервью Пугачевой
Трамп надеется на смертную казнь для убийцы Кирка
Невролог назвала продукты, которые могут спровоцировать мигрень
«Действовал по Корану»: беженец из Палестины изнасиловал школьницу
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан в Юте
ЦБ снизил ключевую ставку до 17%: что будет с рублем, вкладами и ипотекой
Трамп не знает, действовал ли убийца Кирка в одиночку
Синоптики назвали дату, когда в Москву придут проливные дожди
Депутат раскрыл, почему некоторые беженцы не смогут прижиться в России
Лукашенко признался в любви к картошке на фоне диеты
Офтальмолог рассказал, сколько можно сидеть за экраном монитора
В Госдуме сделали неожиданный прогноз по ключевой ставке на конец года
Живодеры сняли скальп с собаки и отрезали ей уши
Трамп сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Кирка
В МИД России объяснили удары ВСУ по жилым домам
Психолог раскрыла секрет успешной учебы, о котором молчат учителя
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.