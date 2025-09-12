Стало известно о подготовке Киевом второй «Паутины» в России

Стало известно о подготовке Киевом второй «Паутины» в России СБ Грузии: Киев хотел провезти в Россию взрывчатку для операции «Паутина-2»

Служба безопасности Украины планировала устроить в России масштабную диверсионную операцию под кодовым названием «Паутина-2», сообщили в Службе безопасности Грузии. По данным силовиков, задержанные граждане Украины признались, что именно для этого везли в РФ через территорию республики взрывчатые вещества, передает «Первый канал грузинского телевидения».

Как следует из официального заявления грузинских властей, диверсанты были задержаны при попытке пересечения границы. В ходе досмотра у них было обнаружено значительное количество взрывчатых веществ и специальное оборудование. По показаниям задержанных, взрывчатка предназначалась для проведения диверсии по аналогии с той, что была осуществлена 1 июня.

Ранее сообщалось, что ввезенную украинцами в Грузию взрывчатку передали сотрудники Службы безопасности Украины. По данным грузинских спецслужб, это удалось выяснить в ходе оперативных мероприятий.

Прежде Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение двум гражданам Украины, которых задержали при попытке ввоза в страну гексогена. Им вменяют незаконное приобретение, хранение и ввоз взрывчатого вещества с нарушением таможенных правил. Украинцам грозит до девяти лет лишения свободы.