12 сентября 2025 в 14:41

В деле о ввозе взрывчатки в Грузию обнаружили след СБУ

Ввезенную в Грузию взрывчатку водителю фуры передали сотрудники СБУ на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ввезенную гражданами Украины в Грузию взрывчатку передали сотрудники Службы безопасности Украины, сообщает «Первый канал грузинского телевидения» со ссылкой на Службу безопасности страны. Это удалось выяснить в ходе оперативных мероприятий.

В течение полутора суток после задержания подозреваемых были проведены дополнительные следственные и оперативные действия, из которых выяснилось, что водителю грузового автомобиля марки Mercedes на территории Украины взрывчатку передали сотрудники украинской спецслужбы, так называемой СБУ, — говорится в публикации.

При этом задержанный в своих показаниях утверждает, что конечной целью перевозки взрывчатки была Российская Федерация, где якобы готовилась операция под названием «Паутина 2». Однако в материалах следствия и иных оперативных данных фигурирует лишь одна точка назначения — жилой дом в тбилисском районе Авлабари.

Ранее Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение двум гражданам Украины, которых задержали при попытке ввоза в страну гексогена. Им вменяют незаконное приобретение, хранение и ввоз взрывчатого вещества с нарушением таможенных правил. Украинцам грозит до девяти лет лишения свободы.

