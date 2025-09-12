Атака БПЛА на Ленобласть 12 сентября: что известно, последствия, жертвы

Атака БПЛА на Ленобласть 12 сентября: что известно, последствия, жертвы

12 сентября десятки украинских дронов сбили над Ленинградской областью и Санкт-Петербургом. Что об этом известно, к каким последствиям привела атака БПЛА на Ленобласть, есть ли жертвы, что произошло в Пулково?

Что известно об атаке БПЛА на Ленобласть 12 сентября, последствия и жертвы

Ночью 12 сентября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о беспилотной опасности в воздушном пространстве региона. Предупреждение было объявлено около 02:00 мск.

«Силы ПВО работают по БПЛА над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского и Выборгского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга. В ряде мест зафиксировано падение обломков», — уточнил позднее губернатор.

На 04:22 мск отражение атаки беспилотников продолжалось; предварительно, были уничтожены более двух десятков БПЛА, заявил Дрозденко.

«В Тосно на улицах Промышленная и Чехова зафиксировано падение обломков. Места падения оцеплены, возгораний и пострадавших нет», — добавил глава региона.

Около 06:00 мск стало известно, что над Ленинградской областью сбиты более 30 беспилотных летательных аппаратов. В порту Приморск ликвидировали возгорание на одном из судов.

«Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также — вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Пострадавших нет», — сообщил Дрозденко.

Открытое горение на судне вскоре ликвидировали, угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет; также в Приморске потушили возгорание на насосной станции, объявил губернатор.

Отбой воздушной опасности в Ленинградской области состоялся около 10:00 мск. Не обошлось без жертв.

«По уточненным данным, в результате отражения атаки БПЛА и падения обломков на жилой дом в одном из садоводств Лужского района медицинская помощь потребовалась женщине. В настоящее время в состоянии средней тяжести она госпитализирована в Лужскую больницу», — отметил Дрозденко.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным Минобороны России, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, из них 28 — над территорией Ленинградской области.

Как налет сказался на работе Пулково

Около 03:20 мск план «Ковер» ввели в радиусе 100 километров от аэропорта Пулково, сообщил Дрозденко.

Из-за ограничений в аэропорту задержали почти 30 рейсов, уточнили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей воздушной гаванью.

«На 08:00 в аэропорту Пулково задержано 28 рейсов, на запасные аэродромы ушло 11 рейсов, отменено 13 рейсов», — говорится в сообщении.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Откуда могли запустить дроны на Ленобласть

Десятки дронов могли быть запущены на регион рыбаками-агентами из Финского залива, предположил в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

«Ленинградская область примыкает к Финскому заливу. Там рядом нейтральная зона. У нас территориальные воды — 12 морских миль, что не более 22,5 км от береговой черты. От Кронштадта можно замерить. Там могут находиться операторы дронов под видом пассажиров рыбацких шхун, небольшого сухогруза, буксира или прогулочного катера. Они могли [запустить дроны] под флагом другой страны по приказу руководства службы Буданова», — считает Попов.

Эксперт добавил, что дроны могли быть оснащены хорошей навигационной аппаратурой, связанной с системой Starlink. По словам генерала, система управления и контроля полетов могла быть опосредованно предоставлена Финляндией.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Рекордная атака, сотни БПЛА, пожары: как ВСУ атакуют Россию 12 сентября

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 сентября: где сбои в РФ

Ситуация в Сумской области утром 12 сентября: котел ВСУ, жесткая мясорубка