Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 сентября: где сбои в РФ

Сегодня, 12 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Алтайском крае, Новосибирской области и других регионах России. О проблемах сообщают абоненты «Билайна», МТС, «МегаФона», T2 и Yota. Что об этом известно, в чем причины, как зайти в Сеть?

Где в России не работает мобильный интернет 12 сентября

В пятницу, 12 сентября, сообщения о перебоях в работе мобильных сетей поступают из множества регионов. В основном пользователи утверждают, что не работает мобильный интернет. У юзеров наблюдаются сложности при использовании мессенджеров, сервисов такси, банковских приложений и других сервисов.

По данным мониторингового сайта «Сбой.рф», больше всего жалоб за сутки поступило на «МегаФон». У абонентов этого оператора наблюдаются проблемы в Алтайском крае — 23%, Новосибирской области, Санкт-Петербурге — по 14%, Краснодарском крае — 9%, Москве — 7%, Бурятии, Башкортостане, Смоленской, Самарской, Нижегородской, Свердловской областях — по 5%, Татарстане и Тюмени — по 2%.

Абоненты МТС, «Билайна», T2 и Yota также жалуются на нерабочий мобильный интернет — сообщения об этом поступают из Москвы, Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Приморского края, Нижегородской, Иркутской, Ростовской областей, Хабаровского края.

Почему не работает мобильный интернет 12 сентября

Мобильный интернет отключают на фоне угрозы атаки БПЛА. Об этом регулярно сообщают власти регионов. В Кремле заявили, что меры связаны с обеспечением безопасности граждан.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправдано. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ночью 12 сентября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе введен режим опасности беспилотников.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал он в своем Telegram-канале.

Эксперт по кибербезопасности Сергей Белов объяснил, что современные дроны оснащены LTE-модемами и поддерживают связь через ближайшие станции сотовой связи. Именно поэтому возникла необходимость ограничивать в РФ мобильный интернет.

Ранее атаки БПЛА в основном осуществлялись по приграничным областям, а большинство дронов двигались либо по заранее определенным маршрутам, либо управлялись по короткому аналоговому видеолинку, при этом сотовая сеть им была не нужна, добавил эксперт.

«Одновременно у государства „дозрела“ инфраструктура фильтрации трафика, позволяющая точечно глушить только мобильные данные, а не весь интернет. До этого цена отключения считалась несопоставимой с пользой, но к майскому юбилею Победы, когда в Москву приехали иностранные лидеры, риск атаки дронов перевесил», — считает Белов.

Как выйти в Сеть во время отключений мобильного интернета

Чтобы восстановить связь, можно попробовать перезагрузить телефон или включить авиарежим на 10–15 секунд. Это заставит смартфон найти Сеть заново и подключиться к более стабильному протоколу.

Еще один вариант — в настройках связи попробовать выбрать доступную сеть оператора вместо автоматического выбора вручную.

Кроме того, можно подключиться к любой доступной и проверенной сети Wi-Fi дома, в офисе или общественном месте.

