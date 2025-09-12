Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 16:51

Германия отправит Eurofighter на польскую границу после инцидента с БПЛА

WSJ: Германия направит истребители Еurofighter на границу с Польшей

Фото: Mark Cosgrove/Keystone Press Agency/Global Look Press

Германия планирует направить два многоцелевых истребителя четвертого поколения Еurofighter на границу с Польшей после инцидента с беспилотными летательными аппаратами, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника. Где именно расположатся воздушные судна — пока неизвестно.

Германия собирается направить два истребителя Eurofighter на границу с Польшей, — заявил источник.

Тем временем МИД Швеции вызвал российского посла из-за ситуации с беспилотниками в Польше. Министр иностранных дел страны Мария Мальмер заявила, что нарушения воздушного пространства неприемлемы и представляют угрозу безопасности Европы.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что не намерен «никого защищать» в ситуации с беспилотниками в Польше. Глава Белого дома подчеркнул, что БПЛА не должны были находиться рядом с границей республики.

Посол РФ Александр Змеевский также предложил властям Чехии задаться вопросом, кому выгоден инцидент с дронами. Такую мысль дипломат высказал на встрече с заместителем министра иностранных дел ЧР Яном Марианом.

БПЛА
Польша
происшествия
Германия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Матч «Динамо» — «Спартак» РПЛ 13 сентября: кто фаворит, прогноз, история
Цифровая стройка: как BIM и цифровые двойники сокращают риски и экономят бюджет
Тишина вещей: почему настоящая база работает громче трендов
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 сентября 2025 года
Опубликованы кадры с места смертельного ЧП на канатной дороге на Эльбрусе
Психоаналитик рассказала, о чем обязательно нужно говорить детям
«Боженька»: боец СВО рассказал о помощи свыше под «крошащим» огнем ВСУ
Миколог раскрыл, где в Москве можно найти съедобные грибы
Женский характер и цветок: новая выставка картин в Zarenkov Gallery
Россиян предупредили об использовании мошенниками поддельных документов
В Госдуме рассказали, верит ли на самом деле Запад Зеленскому
Блогер из Татарстана подожгла квартиру с одной необычной целью
Насиловали после коронации: вскрыт гнойник известного конкурса красоты
При обрыве канатной дороги на Эльбрусе пострадали девять человек
Реестр иноагентов пополнился новыми именами
Скабеева назвала Зеленского «гнидой» после его слов об учительнице Путина
Сожительницу бойца СВО обвинили в присвоении крупной суммы
Огромные потери ВСУ, вторая «Паутина»: новости СВО к вечеру 12 сентября
Появились подробности биографии наводившего ракеты против своих бойца ВС РФ
Юрист назвала главный минус идеи повысить штрафы за продажу алкоголя у школ
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.