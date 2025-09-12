Германия отправит Eurofighter на польскую границу после инцидента с БПЛА

Германия отправит Eurofighter на польскую границу после инцидента с БПЛА WSJ: Германия направит истребители Еurofighter на границу с Польшей

Германия планирует направить два многоцелевых истребителя четвертого поколения Еurofighter на границу с Польшей после инцидента с беспилотными летательными аппаратами, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника. Где именно расположатся воздушные судна — пока неизвестно.

Германия собирается направить два истребителя Eurofighter на границу с Польшей, — заявил источник.

Тем временем МИД Швеции вызвал российского посла из-за ситуации с беспилотниками в Польше. Министр иностранных дел страны Мария Мальмер заявила, что нарушения воздушного пространства неприемлемы и представляют угрозу безопасности Европы.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что не намерен «никого защищать» в ситуации с беспилотниками в Польше. Глава Белого дома подчеркнул, что БПЛА не должны были находиться рядом с границей республики.

Посол РФ Александр Змеевский также предложил властям Чехии задаться вопросом, кому выгоден инцидент с дронами. Такую мысль дипломат высказал на встрече с заместителем министра иностранных дел ЧР Яном Марианом.