Трамп обозначил позицию в ситуации с дронами в Польше Трамп заявил, что не будет никого защищать в ситуации с БПЛА в Польше

Президент США Дональд Трамп не намерен «никого защищать» в ситуации с беспилотниками в Польше, информирует Fox News. В интервью глава Белого дома подчеркнул, что БПЛА не должны были находиться рядом с границей республики.

Я не собираюсь никого защищать, но Польша их действительно сбила. Они упали на территорию, но близко к Польше (беспилотникам. — NEWS.ru) находиться не стоило, — обозначил позицию Трамп.

Польский премьер-министр Дональд Туск сообщал, что над страной сбили «представлявшие опасность» дроны, назвав их «российскими». Доказательств своим выводам он не привел. Позднее в ЕК заявили о более чем 10 беспилотниках. При этом Польша не доказала происхождение БПЛА и причастность к их полету над территорией страны Москвы.

Ранее Туск заявил, что НАТО озвучит решения по укреплению восточного фланга Альянса после инцидента с беспилотником уже 12 сентября. Премьер утверждает, что такую информацию ему передал генсек военного блока Марк Рютте. Польская армия сообщила о сбитых беспилотниках 10 сентября.