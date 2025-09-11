Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 19:30

Европейская страна ввязалась в скандал с «российскими» дронами в Польше

МИД Швеции вызвал российского посла из-за ситуации с БПЛА в Польше

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Фото: Caisa Rasmussen/Global Look Press

МИД Швеции вызвал российского посла из-за ситуации с беспилотниками в Польше, пишет Barron's. В ведомстве уточнили, что «было подчеркнуто право Польши отстаивать свою территориальную целостность и защищать свое воздушное пространство». Министр иностранных дел страны Мария Мальмер заявила, что нарушения якобы со стороны РФ неприемлемы и представляют угрозу безопасности Европы.

Это было сделано в знак протеста против нарушения Россией воздушного пространства Польши 10 сентября, — сказано в сообщении.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о вторжении якобы российских дронов в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября. Он отметил, что у Варшавы один враг и он находится на востоке. Глава правительства добавил, что часть дронов, нарушивших воздушное пространство страны, прилетели с территории Белоруссии. При этом премьер исключил войну с Россией.

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил о следах силового скотча на одном из дронов, найденных в Польше. Он усомнился в российском происхождении аппаратов. Он предположил, что скотч мог появиться после некачественной разборки аппаратов. Речь идет о провокации со стороны Украины, где даже не пытались скрыть следы вмешательства в конструкцию, подчеркнул военэксперт.

Швеция
БПЛА
беспилотники
Евросоюз
послы
протесты
