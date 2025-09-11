Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 14:32

Одна деталь на дроне в Польше выдала Киев с антироссийской провокацией

Военэксперт Шурыгин заметил скотч на попавшем в Польшу дроне

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Следы силового скотча были замечены на одном из дронов, найденных в Польше, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин в своем Telegram-канале. Он усомнился в российском происхождении аппаратов и отметил, что это могла быть провокация Киева.

Что делает на носовом обтекателе силовой скотч? Россия не использует дроны вторично. Прямо с производства они идут в бой без обратного маршрута, — объяснил аналитик.

По словам Шурыгина, Россия не использует беспилотники вторично, а сборка происходит в унифицированном формате без кустарных «усилений». Он предположил, что скотч мог появиться после некачественной разборки аппаратов. Речь идет о провокации со стороны Украины, где даже не пытались скрыть следы вмешательства в конструкцию, подчеркнул военэксперт.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о вторжении якобы российских дронов в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября. Он отметил, что у Варшавы один враг и он находится на востоке. Глава правительства добавил, что часть дронов, нарушивших воздушное пространство страны, прилетели с территории Белоруссии. При этом премьер исключил войну с Россией.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления Туска, подчеркнула, что Польша не представила доказательств атаки российских беспилотников — их нет. По ее словам, Варшава таким образом поддерживает русофобские настроения.

дроны
Польша
БПЛА
скотч
Россия
