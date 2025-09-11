Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 14:10

Захарова преподала Туску урок юриспруденции после заявлений о России

Захарова: заявления Польши о российских БПЛА бездоказательны и питают русофобию

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Польша не представила доказательств атаки российских беспилотников — их нет, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, Варшава таким образом поддерживает русофобские настроения.

Какими доказательствами? Потому что их нет. Нет доказательств. Вот они и не подкрепляют, были бы — подкрепили. Им нужно поддерживать русофобию на плаву, — объяснила Захарова.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о вторжении якобы российских дронов в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября. Он отметил, что у Варшавы один враг и он находится на востоке. Глава правительства добавил, что часть дронов, нарушивших воздушное пространство страны, прилетели с территории Белоруссии. При этом премьер исключил войну с Россией.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник между тем заявил, что Польша намеренно раздувает инфоповод о беспилотниках в своем воздушном пространстве. По его словам, Варшава хочет оказать давление на Москву и добиться от Евросоюза новых санкций. Депутат отметил, что Туск известен своей склонностью к истерикам.

Мария Захарова
МИД РФ
Польша
БПЛА
русофобия
Дональд Туск
