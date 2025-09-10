«Это смешно»: депутат о польской истерике из-за ночного вторжения БПЛА Депутат Колесник: Польша раздувает новость о дронах в небе, чтобы надавить на РФ

Польша намеренно раздувает информационный повод о беспилотниках над своей территорией, чтобы оказать давление на Россию и добиться от Евросоюза новых санкций, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что польский премьер-министр Дональд Туск известен своей склонностью к истерикам.

Туск — известный истерик и действует по такому принципу: будут дроны — хорошо, не будут — мы их придумаем. Я думаю, что инфоповод с дронами над небом Польши раздувается, чтобы надавить на Россию. Мы уже видим, как там просят ввести против РФ новые санкции. Вот только Польша просит об этом Евросоюз, сами-то они на это не способны. Их попытки надавить на Москву — это смешно, — пояснил Колесник.

По его словам, исторический опыт доказывает, что страна процветала, когда выстраивала дружеские отношения с Москвой. Депутат назвал нелепыми нынешние попытки Варшавы играть значимую роль в большой политике.

Надо убрать всех старых политиков, которые находятся в Польше, и развивать новые отношения. Их действующая власть вредит суверенитету страны, они действуют только по указке Евросоюза или США. Польша, которую нацистская Германия завоевала за месяц, должна заниматься своими внутренними делами. А в большую политику им лезть не нужно, голосок больно писклявый, — резюмировал Колесник.

Ранее Туск заявил, что Польша обратилась к партнерам по НАТО с просьбой применить четвертую статью Североатлантического договора. Данное положение касается консультаций с союзниками, в связи с инцидентом с БПЛА.