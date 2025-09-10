Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 12:07

«Это смешно»: депутат о польской истерике из-за ночного вторжения БПЛА

Депутат Колесник: Польша раздувает новость о дронах в небе, чтобы надавить на РФ

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Польша намеренно раздувает информационный повод о беспилотниках над своей территорией, чтобы оказать давление на Россию и добиться от Евросоюза новых санкций, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что польский премьер-министр Дональд Туск известен своей склонностью к истерикам.

Туск — известный истерик и действует по такому принципу: будут дроны — хорошо, не будут — мы их придумаем. Я думаю, что инфоповод с дронами над небом Польши раздувается, чтобы надавить на Россию. Мы уже видим, как там просят ввести против РФ новые санкции. Вот только Польша просит об этом Евросоюз, сами-то они на это не способны. Их попытки надавить на Москву — это смешно, — пояснил Колесник.

По его словам, исторический опыт доказывает, что страна процветала, когда выстраивала дружеские отношения с Москвой. Депутат назвал нелепыми нынешние попытки Варшавы играть значимую роль в большой политике.

Надо убрать всех старых политиков, которые находятся в Польше, и развивать новые отношения. Их действующая власть вредит суверенитету страны, они действуют только по указке Евросоюза или США. Польша, которую нацистская Германия завоевала за месяц, должна заниматься своими внутренними делами. А в большую политику им лезть не нужно, голосок больно писклявый, — резюмировал Колесник.

Ранее Туск заявил, что Польша обратилась к партнерам по НАТО с просьбой применить четвертую статью Североатлантического договора. Данное положение касается консультаций с союзниками, в связи с инцидентом с БПЛА.

Польша
Евросоюз
Россия
Дональд Туск
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Внебиржевой курс доллара вырос до уровня 11 апреля
В Польше не смогли доказать причастность России к инциденту с БПЛА
Удар по детям в интернате, закрытие школ и ТЦ: ВСУ атакуют РФ 10 сентября
Украина получит новый многомиллиардный кредит на разработку БПЛА
В Совфеде нашли след Украины в атаке дронов на Польшу
Перед смертью залил подъезд кровью: женщина зарезала бодибилдера
Украинский чиновник попытался «спрятать» квартиру за $100 тысяч
Россиянка развозила наркотики на каршеринговом авто
Оскорбивший молдаван министр может поплатиться за свои слова
В Москве открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети
«Спрятаться за спину НАТО»: генерал объяснил появление БПЛА над Польшей
«Сложностей нет»: адвокат рассказал, как Смолову избежать реального срока
В деле о хищениях на фортификациях могут появиться новые фигуранты
Туск заговорил о войне с Россией после скандала с БПЛА над Польшей
Жена пропавшего российского пловца обвинила власти Турции в халатности
Российский пенсионер изнасиловал беспомощную 10-летнюю девочку
Появились первые кадры пожара на складе рядом с конюшней в Подмосковье
Крупный пожар охватил мебельный склад в Подмосковье
Адвокат раскрыл, какое наказание реально грозит Смолову
В Госдуме раскрыли, кто стоит за инцидентом с беспилотниками в Польше
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.