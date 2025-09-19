Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 10:34

Эта хитрость с малярным скотчем сэкономит вам тысячи на ремонте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Правильное использование малярного скотча позволяет избежать распространенных ошибок при покраске и оклейке обоями, экономя значительные средства на переделках. Эта нехитрая лента обеспечивает четкие границы между разными цветами и поверхностями, предотвращая случайное попадание краски или клея. Профессиональные отделочники активно используют малярный скотч для создания идеально ровных линий и защиты поверхностей.

Ключевой секрет экономии — правильное наклеивание скотча с тщательным прижатием краев, особенно на рельефных поверхностях. Важно использовать качественный скотч с оптимальной адгезией, который не оставляет следов клея после удаления. Скотч незаменим при покраске многоцветных стен, создании геометрических рисунков, защите плинтусов и оконных рам. Он также помогает зафиксировать защитную пленку на мебели и полу. Для достижения идеального результата скотч следует удалять сразу после нанесения краски, не дожидаясь ее полного высыхания. Эта простая техника позволяет сэкономить до 30% времени на исправление ошибок и до 50% материалов, которые обычно уходят на перекрашивание. Инвестиция в несколько рулонов малярного скотча окупается многократно за счет предотвращения дорогостоящих исправлений.

Ранее также сообщалось о частых ошибках, которые могут испортить весь ремонт. Уделите время проверке этих моментов и сэкономьте время, силы и нервы.

ремонт
советы
скотч
краска
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
