11 сентября 2025 в 21:47

Макрон направит истребители для защиты восточного фланга НАТО

Макрон: Франция отправит истребители Rafale в Польшу и на восток Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в соцсети X об отправке трех истребителей Rafale для усиления патрулирования восточного фланга НАТО. Решение было принято после инцидента с беспилотными летательными аппаратами в Польше.

Я принял решение мобилизовать три истребителя Rafale для участия в защите польского воздушного пространства и восточного фланга Европы совместно с нашими союзниками по НАТО, — написал Макрон.

Французский лидер добавил, что предварительно согласовал этот шаг с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Дополнительно он провел консультации с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Сам Макрон назвал безопасность Европы самым главным приоритетом для французского руководства.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что риторика Польши после инцидента с дронами не нова и характерна для многих европейских столиц. Представитель Кремля отметил, что Москва ожидает продолжения подобных заявлений, несмотря на отсутствие доказательств причастности России.

