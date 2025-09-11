В Кремле оценили реакцию Польши на инцидент с дронами Песков: в риторике Польши по истории с БПЛА нет ничего нового

В риторике Польши после истории с беспилотниками нет ничего нового, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такая риторика характерна для всех стран Европы, сообщает ТАСС.

Что касается риторики заявлений, которые мы слышим из Варшавы, — ничего там нового нет. Эта риторика характерна для практически всех европейских столиц в последнее время. Мы видим ее продолжение, — сказал пресс-секретарь президента России.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. Проводятся поисковые операции для обнаружения сбитых объектов. В связи с этим инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над частью Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства страны. Пресс-секретарь правительства Адам Шлапка также подтвердил встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность. В НАТО отметили, что не считают инцидент с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши, преднамеренной атакой.

В Министерстве обороны России опровергли утверждения Польши о якобы преднамеренном нарушении воздушного пространства республики российскими беспилотниками.