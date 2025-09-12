В США назвали виновного в провокации с БПЛА в Польше

Упавшие в Польше беспилотники были под контролем украинцев, заявил экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен. В беседе с порталом InsideOver он пояснил, что вероятной целью была провокация с расчетом на увеличение поставок оружия от стран НАТО.

Полагаю, что украинцы взяли контроль над одним или несколькими БПЛА и направили их в Польшу. <…> Думаю, что преследовалась цель создать повод для получения большего количества оружия и денег от стран НАТО, — сказал он.

Эксперт отметил, что к такому выводу его подталкивают несколько факторов: ни одна из зон, где были обнаружены дроны, не представляет стратегического интереса, а перехват управления БПЛА является эффективным способом организации провокации. Он также добавил, что не доверяет самой Польше, и напомнил, что пока нет убедительных доказательств даже о числе БПЛА.

Тем временем посол РФ Александр Змеевский предложил властям Чехии задаться вопросом, кому выгоден инцидент с дронами в Польше. В МИД России уточнили, что такую мысль дипломат высказал на встрече с заместителем министра иностранных дел ЧР Яном Марианом.