12 сентября 2025 в 13:51

В Госдуме рассказали, где взять деньги на миграционную полицию

Депутат Миронов предложил содержать миграционную полицию за счет приезжих

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России нужно создать миграционную полицию, содержание которой должно идти за счет сбора с самих иностранцев, заявил депутат Госдумы и лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. По его словам, которые передает RTVI, россияне не должны тратиться на поддержание порядка среди приезжих.

Нам нужно создавать отдельную мощную структуру с силовым звеном для наведения порядка в области миграции. Неминуемо встанет вопрос об источниках финансирования. А почему на это должны тратиться наши налогоплательщики? Пусть сами мигранты и оплачивают содержание такой миграционной полиции, например, в виде сбора при пересечении границы, — высказался Миронов.

Ранее депутат петербургского заксобрания Алексей Цивилев заявил, что для исключения возможности мигрантов устроиться в такси или курьером надо усилить ответственность работодателей. По его словам, для юридических лиц, которые оставляют лазейки для мигрантов-нарушителей, нужно ввести штрафы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил об ужесточении контроля за мигрантами в одном из регионов России. Так, в Москве и Подмосковье запустят эксперимент, предусматривающий для иностранцев обязательную регистрацию по месту нахождения, дактилоскопию и даже мониторинг геолокации абонентских устройств через специальное приложение.

Сергей Миронов
Госдума
депутаты
мигранты
