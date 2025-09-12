«Герани» нашли цели в Сумах и Купянске: удары по Украине 12 сентября

Армия России нанесла новые удары по целям на Украине. Сколько БПЛА было запущено в ночь на 12 сентября, где были удары, что известно?

Сколько БПЛА запустили по Украине в ночь на 12 сентября

В ночь на 12 сентября ВС РФ нанесли серию ударов по целям на Украине с использованием БПЛА.

Воздушные силы ВСУ утверждают, что в общей сложности из России было запущено 40 беспилотников разных типов, в том числе более 20 ударных БПЛА «Герань-2».

ВСУ признают, что не менее шести ударных БПЛА нанесли удары в трех местах.

«Ночью „Гераней“ было снова немного. Они работали в основном в прифронтовой зоне. В Донбассе они посетили Краматорск, Новодонецкое и Александровку. В Запорожской области пара „Гераней“ / „Гербер“ крутилась возле Орехова. Также „Герани“ жужжали и в Харьковской области. Из необычного: в 01:43 и ровно спустя два часа, в 03:43, в Чернигове прозвучали два странных взрыва без объявления тревоги», — пишет Telegram-канал «Хроники Гераней».

Где были удары по целям на Украине 12 сентября, что известно

Telegram-канал LOSTARMOUR собрал информацию по ударам российских БПЛА минувшей ночью.

Взрывы были зафиксированы в окрестностях Славянска, в Сумах, в районе Орехова в Запорожской области, а также Новодонецкого и Александровки на неподконтрольной России территории Донбасса.

Канал «Хроники Гераней» пишет, что за сутки, с утра 11 сентября по утро 12 сентября, в Сумской области нанесено не менее пяти ударов ФАБ с УМПК, два удара РСЗО/ОТРК и как минимум два удара БПЛА «Герань».

РСЗО «Град» Фото: МО РФ

Утром 12 сентября ударный БПЛА (вероятно, типа БМ-35) нанес удары по Сумам.

Еще один удар был нанесен по Битице в Сумской области. Фото с последствиями ударов появились в Сети, однако неизвестно, какие цели были поражены.

«В Харьковской области за период с 07:30 11 сентября по 07:30 12 сентября нанесено не менее восьми ударов ФАБ с УМПК, два удара РСЗО/ОТРК и как минимум восемь ударов БПЛА „Герань“», — указывает канал «Хроники Гераней».

В Харьковской области сообщается о поражении пункта временной дислокации ВСУ в Купянске.

«В Запорожской области за период с 11 сентября по 12 сентября нанесено не менее четырех ударов УМПК, два удара РСЗО/ОТРК и как минимум два удара БПЛА „Герань“», — сообщил Telegram-канал.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

