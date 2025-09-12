Депутата Дидарова могут привлечь к ответственности за «силиконовых телок»

Депутат парламента Северной Осетии Сослан Дидаров может ответить перед судом за оскорбление женщин-водителей, рассказал «Газете.Ru» автоюрист Лев Воропаев. Народный избранник назвал их «силиконовыми телками с опилками в голове», из-за которых ему страшно ездить по Владикавказу.

Если суд увидит в этом признаки разжигания ненависти по половому признаку, Дидарову грозит ответственность по статье 20.3.1 КоАП РФ.

Для физлиц предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей либо арест до 15 суток. За повторное нарушение идет уже уголовная ответственность по 282 статье УК РФ, — уточнил юрист.

Жительницы Владикавказа были неприятно задеты недавним высказыванием депутата в соцсетях. Дидаров призвал мужчин, которые якобы покупают водительские права для своих жен и дочерей, сначала научить их ПДД. Потому что сейчас он не может ездить по городу «без невроза». Позже Дидаров добавил, что его выражение относится и к мужчинам тоже.

