11 сентября 2025 в 13:59

Депутат назвал женщин за рулем «силиконовыми телками с опилками в голове»

Депутат Дидаров оскорбительно высказался о женщинах за рулем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат парламента Северной Осетии Сослан Дидаров призвал заставить «силиконовых телок с опилками в голове» учить правила дорожного движения. В Telegram-канале он выложил пост, где возмутился женщинами, которые садятся за руль без соответствующих знаний. При этом парламентарий не забыл упомянуть и мужской пол.

Покупаете права своим женам, дочерям, силиконовым телкам с опилками в голове, пожалуйста, заставьте их выучить хотя бы основные правила дорожного движения и основные знаки, регулирующие движение! <...> Мужского пола это тоже касается!возмутился депутат.

Дидаров подчеркнул, что по Владикавказу невозможно передвигаться без нервоза и бесконечного маневрирования. По его словам, приходится нарушать ПДД самому, чтобы нивелировать опасность от других водителей. Позднее депутат уточнил, что писал пост на эмоциях, поскольку за 10 минут в него два раза чуть не врезались девушки.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин призвал прекращать беспредел, который устраивают иностранцы на российских дорогах. Он убежден, что мера МВД по сокращению сроков штрафа за нарушение ПДД направлена на водителей из других стран.

депутаты
Северная Осетия
женщины
водители
