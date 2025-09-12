Цветок, который выживает в глине и под снегом! Весь сад в абрикосовых горошинах до осени

Хризантелла — это осенняя звезда, которая зажигается в саду, когда другие цветы уже готовятся к зимнему сну! Её нежные, похожие на ромашки цветы с золотистыми лепестками и тёмной серединкой создают солнечное настроение даже в пасмурные дни. А какой у неё характер — настоящая сибирячка!

Я сею хризантеллу под зиму, когда земля уже прихвачена первыми заморозками. Просто рассыпаю семена по поверхности, слегка припорашиваю землёй и забываю до весны. Холодная стратификация — то, что нужно для пробуждения. Весной она всходит дружными крепкими росточками, уже закалёнными и готовыми к любым испытаниям. Хризантелла невероятно вынослива: она зимует без укрытия, выдерживает морозы до -35°C, растёт на любой почве и стойко переносит засуху. С августа до самых заморозков её кустики усыпаны яркими цветами!

