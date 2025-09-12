Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 20:13

Житель Казахстана насмерть забил собственного отца

Мужчина из Казахстана до смерти избил пожилого отца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане пожилой мужчина погиб от рук своего сына , который избил его до смерти, передает издание Tengrinews.kz. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть.

Подозреваемый в преступлении находится в ИВС. Также полиция возбудила дело против жены мужчины, она приходилась невесткой покойному. Женщину подозревают в нанесении побоев заведомо беспомощному лицу.

Ранее стало известно, что актеру Якову Левде грозит до десяти лет тюрьмы за избиение матери, в котором он сознался на последнем заседании суда. Инцидент произошел в ноябре 2024 года, когда он распивал алкогольные напитки вместе с соседкой. В какой-то момент ему позвонила мать и попросила приехать. Актер отправился к ней вместе со знакомой, прихватив бутылку спиртного.

Также житель Губкинского в ЯНАО напал на полицейского и жестоко избил его. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Пуровский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело.

Казахстан
избиения
отцы
смерти
