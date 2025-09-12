Звезде «Склифосовского» грозит тюремный срок за избиение матери

Актеру Якову Левде грозит до десяти лет тюрьмы за избиение матери, в котором он сознался на последнем заседании суда, пишет Telegram-канал Mash. Сообщается, что инцидент произошел в ноябре 2024 года, когда он распивал алкогольные напитки вместе с соседкой.
В какой-то момент ему позвонила мать и попросила приехать. Актер отправился к ней вместе со знакомой, прихватив бутылку спиртного. Сначала общение проходило спокойно, однако вскоре начался конфликт. В итоге Левда поднял руку на мать. Кроме того, на женщину упала дверь, на которой актер начал прыгать.
Пострадавшей удалось выбежать к соседям и вызвать полицию. Медики зафиксировали у нее перелом ребер, многочисленные гематомы на груди, в области таза и глаза. Левда признал свою вину. По его словам, после происшествия он помогал матери деньгами и лекарствами.
Экспертиза установила у Левды алкоголизм. Сам он утверждает, что перестал пить, хотя лечения не проходил. Сейчас его адвокаты предоставляют справки, положительные характеристики и грамоты. В данный момент артист ожидает решения суда.
Ранее стало известно, что актер Левда, известный по сериалам «Склифосовский» и «Полицейский с Рублевки», избил свою мать. Соседи называют его агрессивным алкоголиком и собираются подать коллективный иск, а зоозащитники утверждают, что по его вине погибли два щенка. Сам артист все обвинения отвергает, признавая лишь избиение матери.