Звезде «Склифосовского» грозит тюремный срок за избиение матери Актеру Якову Левде грозит до десяти лет тюрьмы за нанесение побоев матери

Актеру Якову Левде грозит до десяти лет тюрьмы за избиение матери, в котором он сознался на последнем заседании суда, пишет Telegram-канал Mash. Сообщается, что инцидент произошел в ноябре 2024 года, когда он распивал алкогольные напитки вместе с соседкой.

В какой-то момент ему позвонила мать и попросила приехать. Актер отправился к ней вместе со знакомой, прихватив бутылку спиртного. Сначала общение проходило спокойно, однако вскоре начался конфликт. В итоге Левда поднял руку на мать. Кроме того, на женщину упала дверь, на которой актер начал прыгать.

Пострадавшей удалось выбежать к соседям и вызвать полицию. Медики зафиксировали у нее перелом ребер, многочисленные гематомы на груди, в области таза и глаза. Левда признал свою вину. По его словам, после происшествия он помогал матери деньгами и лекарствами.

Экспертиза установила у Левды алкоголизм. Сам он утверждает, что перестал пить, хотя лечения не проходил. Сейчас его адвокаты предоставляют справки, положительные характеристики и грамоты. В данный момент артист ожидает решения суда.

Ранее стало известно, что актер Левда, известный по сериалам «Склифосовский» и «Полицейский с Рублевки», избил свою мать. Соседи называют его агрессивным алкоголиком и собираются подать коллективный иск, а зоозащитники утверждают, что по его вине погибли два щенка. Сам артист все обвинения отвергает, признавая лишь избиение матери.