Актер из «Склифосовского» избил свою мать и попал под суд Mash: актера Якова Левда арестовали за избиение собственной матери

Telegram-канал Mash сообщает, что актер Яков Левда, который снимался в сериалах «Склифосовский» и «Полицейский с Рублевки», избил свою мать. По его данным, артиста отправили под домашний арест.

Как отмечает канал, соседи артиста называют его агрессивным алкоголиком и готовят коллективный иск. Кроме того, зоозащитники утверждают, что из-за 27-летнего актера погибли два пса: первый щенок таксы получил ожоги и умер, второй скончался после укола, сделанного Левдой. Mash пишет — суд вынесет свой вердикт по делу об избиении материи 11 сентября.

Сам артист все обвинения отрицает. Он подчеркнул, что запил, потому что после ареста он потерял работу. При этом он не стал отрицать нападение на мать.

Да, с мамой у нас произошел конфликт, я ее ударил — но не так, как все подают. А животных я очень люблю и никогда не мучил. То, что я выпиваю, связано не с алкоголизмом, а с тем, что у меня творческий кризис, — подчеркнул он.

