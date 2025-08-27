День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 10:00

Актер из «Склифосовского» избил свою мать и попал под суд

Mash: актера Якова Левда арестовали за избиение собственной матери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что актер Яков Левда, который снимался в сериалах «Склифосовский» и «Полицейский с Рублевки», избил свою мать. По его данным, артиста отправили под домашний арест.

Как отмечает канал, соседи артиста называют его агрессивным алкоголиком и готовят коллективный иск. Кроме того, зоозащитники утверждают, что из-за 27-летнего актера погибли два пса: первый щенок таксы получил ожоги и умер, второй скончался после укола, сделанного Левдой. Mash пишет — суд вынесет свой вердикт по делу об избиении материи 11 сентября.

Сам артист все обвинения отрицает. Он подчеркнул, что запил, потому что после ареста он потерял работу. При этом он не стал отрицать нападение на мать.

Да, с мамой у нас произошел конфликт, я ее ударил — но не так, как все подают. А животных я очень люблю и никогда не мучил. То, что я выпиваю, связано не с алкоголизмом, а с тем, что у меня творческий кризис, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей получил травмы в драке на улице Шаболовка в Москве. Конфликт произошел из-за мелкого ДТП. Блиновский ехал на мотоцикле и на перекрестке сбил зеркало автомобиля.

актеры
нападения
избиения
домашние аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польша заставила украинцев раздеться до трусов на границе из-за татуировок
Россиянам рассказали, зачем оставлять компьютер включенным
Число эвакуированных людей на Сахалине достигло 37 человек
Женщина нашла скелет без головы за «Макдоналдсом»
Стало известно, когда могут начаться переговоры по вступлению Украины в ЕС
В Саратовской области задержали работавшего на СБУ курьера-диверсанта
Российский титановый гигант ждет возвращения Boeing
Алиев назвал условие подписания мирного соглашения с Ереваном
Останкинская башня отмечает 25-летие страшного пожара
Актер из «Склифосовского» избил свою мать и попал под суд
Успение Пресвятой Богородицы: духовный смысл праздника
Аджика по-астрахански с медовой ноткой
Президент Азербайджана раскрыл, кто может построить дорогу в Нахчыван
В Петербурге захотели устранить лазейки для мигрантов-нарушителей
Эксперт объяснил разницу между ресурсами и нефтегазовыми запасами
Рублев предложил Медведеву поддержку после скандала на US Open
Россиян предупредили о схеме мошенничества с электронными дневниками
Депутат рассказал о штрафах за «самозахват» парковочных мест во дворе
На пике Победы погибших альпинистов больше, чем известно
«Фантастическая логика»: Захарова назвала «спонсоров» ударов по «Дружбе»
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.