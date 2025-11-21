Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 13:19

В российском селе соседи подрались из-за съеденного коровой чужого сена

В Пензенской области сосед избил пенсионера из-за коровы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мужчина избил соседа из-за коровы, которая полакомилась его стогом сена, информирует УМВД России по Пензенской области. В полиции уточнили, что нападавший оказался 44-летним местным жителем. Подозреваемого задержали, он дал признательные показания.

Пострадавшим стал 57-летний мужчина. Злоумышленник узнал, что соседская корова съела его сено, после чего направился к дому владельца животного. Между соседями возник конфликт, где в ходе словесной перепалки мужчина свалил оппонента на землю и несколько раз ударил его кулаком по лицу. После этого он покинул место происшествия.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Статья, по которой проходит подозреваемый, предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Ранее на востоке Москвы произошла драка между жителем Нижнего Новгорода и мужчиной в ТЦ. Сотрудники Росгвардии задержали агрессора, который обвинил оппонента в том, что тот угрожал изнасиловать его отца. При этом нападавший был в состоянии алкогольного опьянения.

