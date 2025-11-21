В российском селе соседи подрались из-за съеденного коровой чужого сена

Мужчина избил соседа из-за коровы, которая полакомилась его стогом сена, информирует УМВД России по Пензенской области. В полиции уточнили, что нападавший оказался 44-летним местным жителем. Подозреваемого задержали, он дал признательные показания.

Пострадавшим стал 57-летний мужчина. Злоумышленник узнал, что соседская корова съела его сено, после чего направился к дому владельца животного. Между соседями возник конфликт, где в ходе словесной перепалки мужчина свалил оппонента на землю и несколько раз ударил его кулаком по лицу. После этого он покинул место происшествия.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Статья, по которой проходит подозреваемый, предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

