25 ноября 2025 в 10:50

Сменившая гражданство Сподаренко пожаловалась на финансовые проблемы

Сменившая гражданство Сподаренко лишилась в Казахстане половины зарплаты

Софья Сподаренко Софья Сподаренко Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Бывшая российская пловчиха Софья Сподаренко рассказала Tengri Sport, что ее ежемесячные выплаты сократили почти на 50%. Отмечается, что в 2023 году спортсменка сменила спортивное гражданство на казахстанское.

Мы были к этому готовы, но мы не ожидали изменений в 50 процентов. Была зарплата около 320 тысяч, а пришли 194. Мы подали жалобы, и нам ответили, прислали официальное уведомление, что мы получили правильную зарплату с учетом поданных регалий, но поданы мы как чемпионки Казахстана, — пожаловалась спортсменка.

Известно, что Сподаренко родилась в казахстанском городе Усть-Каменогорске. В 2018 году она стала чемпионкой России на дистанции 50 метров баттерфляем

Ранее сменившая гражданство российская легкоатлетка Елена Куличенко, представляющая Кипр, назвала США опасной страной. По ее словам, дело в криминальной обстановке. Куличенко призналась, что не хочет возвращаться в страну.

До этого пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ) сообщила, что трехкратная чемпионка Эстонии по шахматам Анастасия Синицына решила выступать на соревнованиях под флагом России. Ее имя значится в списке Федерации шахмат РФ.

