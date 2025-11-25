Сменившая гражданство Сподаренко пожаловалась на финансовые проблемы

Бывшая российская пловчиха Софья Сподаренко рассказала Tengri Sport, что ее ежемесячные выплаты сократили почти на 50%. Отмечается, что в 2023 году спортсменка сменила спортивное гражданство на казахстанское.

Мы были к этому готовы, но мы не ожидали изменений в 50 процентов. Была зарплата около 320 тысяч, а пришли 194. Мы подали жалобы, и нам ответили, прислали официальное уведомление, что мы получили правильную зарплату с учетом поданных регалий, но поданы мы как чемпионки Казахстана, — пожаловалась спортсменка.

Известно, что Сподаренко родилась в казахстанском городе Усть-Каменогорске. В 2018 году она стала чемпионкой России на дистанции 50 метров баттерфляем

Ранее сменившая гражданство российская легкоатлетка Елена Куличенко, представляющая Кипр, назвала США опасной страной. По ее словам, дело в криминальной обстановке. Куличенко призналась, что не хочет возвращаться в страну.

До этого пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ) сообщила, что трехкратная чемпионка Эстонии по шахматам Анастасия Синицына решила выступать на соревнованиях под флагом России. Ее имя значится в списке Федерации шахмат РФ.