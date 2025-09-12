Скончался сценарист криминального сериала «Зона»

Российский писатель, журналист и сценарист Алексей Алексеев ушел из жизни в возрасте 55 лет, передает «Кино-театр.ру». Трагедия произошла 11 сентября.

Причина смерти не разглашается. Тем не менее, известно, что накануне Алексей был госпитализирован в тольяттинскую больницу с подозрением на перитонит.

Алексей Юрченков (настоящая фамилия) появился на свет 25 февраля 1971 года в Волгограде. После окончания средней школы он поступил в Литературный институт имени Горького, где успешно завершил обучение в 1996 году.

Алексеев был сценаристом множества сериалов, популярных в середине 2000-х. Одним из его самых известных проектов стала «Зона», в которой рассказывается о жизни заключенных в маленьком провинциальном изоляторе. В его творческом багаже также значатся «Автономка», «Врачебная тайна», «Молодые и злые», «Шальной ангел», «Экстрасенсы-детективы» и другие работы. Последним фильмом, для которого он написал сценарий, была детективная драма «Токсичная любовь», вышедшая в 2019 году.

