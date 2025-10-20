«Как троечник»: автор «Слова пацана» объяснил, заменит ли ИИ сценаристов

Искусственный интеллект заменит сценаристов в последнюю очередь, заявил NEWS.ru один из авторов сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев на открытии 45-го международного фестиваля ВГИК. По его мнению, ИИ «пишет, как троечник», потому что ему сложно ориентироваться в сфере, где нет четких правил и договоренностей.

Это как вдохновляться микроволновкой. Я использую ИИ для подготовки к интервью. ИИ заменит сценаристов позже всех. Сначала он заменит пожарных, врачей, полицию, потом сценаристов, — сказал Золотарев.

Ранее журналист Владимир Познер высказал мнение, что технологии искусственного интеллекта не смогут полностью заменить телеведущих. По его словам, ИИ не обладает эмоциями и не всегда сможет правильно отреагировать на неожиданное развитие ситуации в беседе.

До этого адвокат Сергей Жорин заявил, что в будущем нейросети могут заменить суды из-за возможности достичь объективности и беспристрастности. По его словам, искусственный интеллект способен выносить решения на основании закона и позиции пленумов Верховного суда, игнорируя личность подсудимого.