Познер назвал профессию, которую никогда не заменит искусственный интеллект

Технологии искусственного интеллекта никогда не заменят телеведущих, поскольку ИИ лишен эмоций, заявил NEWS.ru журналист Владимир Познер. При этом он отметил, что формально ИИ-интервьюеры смогут выполнить такую работу и научиться задавать вопросы на определенную тему. Но в случае неожиданной реакции респондента нейротелеведущий вряд ли правильно сориентируется и направит беседу в нужное русло, добавил журналист.

Искусственный интеллект не имеет и не предполагается, чтобы он имел чувства и переживания, такие вещи, как сострадание, возмущение, юмор. Можно наверняка обучить его задать определенное количество вопросов на некую тему. Но если человек, которому задают вопросы, вдруг ответит неожиданно или откроет дверь куда-то, о чем интервьюер не думал и куда обязательно надо было бы войти, то искусственный интеллект этого не сделает. Поэтому я полагаю, что формально он сможет взять интервью и формально написать письмо, как это делает сейчас. Но это будет именно формально. То есть по-настоящему заменить человека в этой профессии я полагаю, что искусственный интеллект не сможет. И в этом нет никакой нужды, — объяснил Познер.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что в будущем нейросети могут заменить суды из-за возможности достичь объективности и беспристрастности. По его словам, искусственный интеллект способен выносить решения на основании закона и позиции пленумов Верховного суда, игнорируя личность подсудимого.