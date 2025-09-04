Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 08:00

Познер назвал профессию, которую никогда не заменит искусственный интеллект

Журналист Познер: ИИ не заменит телеведущих из-за отсутствия эмоций

Владимир Познер Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Технологии искусственного интеллекта никогда не заменят телеведущих, поскольку ИИ лишен эмоций, заявил NEWS.ru журналист Владимир Познер. При этом он отметил, что формально ИИ-интервьюеры смогут выполнить такую работу и научиться задавать вопросы на определенную тему. Но в случае неожиданной реакции респондента нейротелеведущий вряд ли правильно сориентируется и направит беседу в нужное русло, добавил журналист.

Искусственный интеллект не имеет и не предполагается, чтобы он имел чувства и переживания, такие вещи, как сострадание, возмущение, юмор. Можно наверняка обучить его задать определенное количество вопросов на некую тему. Но если человек, которому задают вопросы, вдруг ответит неожиданно или откроет дверь куда-то, о чем интервьюер не думал и куда обязательно надо было бы войти, то искусственный интеллект этого не сделает. Поэтому я полагаю, что формально он сможет взять интервью и формально написать письмо, как это делает сейчас. Но это будет именно формально. То есть по-настоящему заменить человека в этой профессии я полагаю, что искусственный интеллект не сможет. И в этом нет никакой нужды, — объяснил Познер.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что в будущем нейросети могут заменить суды из-за возможности достичь объективности и беспристрастности. По его словам, искусственный интеллект способен выносить решения на основании закона и позиции пленумов Верховного суда, игнорируя личность подсудимого.

