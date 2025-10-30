Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 11:38

Владимир Познер встал на колено перед Ксенией Собчак в Париже

Телеведущий Познер встал на колено перед Собчак для фотографии в Париже

Владимир Познер Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Познер встал на одно колено перед коллегой Ксенией Собчак, чтобы сфотографировать ее. Соответствующий снимок журналистка опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, фото было сделано на выставке «История минимализма» в Париже.

Прогулка с Владимиром Владимировичем Познером по выставке «История минимализма» в Bourse de Commerce — всегда удовольствие. Короче, Париж, я люблю тебя! — подписала публикацию Собчак.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Собчак подала заявление на получение вида на жительство в Испании для себя и своего сына Платона. Как писали журналисты, ее запрос пока находится на рассмотрении. В публикации отмечалось, что Франция выдала Собчак визу сроком на пять лет. Документ позволяет перемещаться по странам Шенгенского соглашения.

Речь идет о так называемой долгосрочной визе кочевника. Ее могут оформить те, кто получает доход, работая удаленно. Срок оформления зависит от страны и может составлять от одного года до двух-трех лет с возможностью продления.

Европа
Франция
Париж
Ксения Собчак
Владимир Познер
выставки
