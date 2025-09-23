Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 17:56

Умер сценарист мультфильма «Трансформеры»

Американский сценарист Рональд Фридман умер на 94-м году жизни в Лос-Анджелесе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американский сценарист и продюсер Рональд Фридман скончался в возрасте 93 лет, сообщил портал Variety. По его информации, мужчина умер от остановки сердца в доме престарелых Фонда кино и телевидения в районе Лос-Анджелеса под названием Вудленд-Хиллз.

Фридман накопил более 700 часов телевизионного вещания, работая над такими сериалами, как «Шоу Энди Гриффита», «Остров Гиллигана» и другими. В 1966 году его номинировали на премию «Эмми» за работу над сценарием для «Шоу Дэнни Кэя». Среди других его известных работ — «Железный человек» 1994 года и «Трансформеры», которые вышли на экраны в 1986 году.

Ранее сообщалось, что в возрасте 87 лет скончалась младшая дочь классика русской литературы Михаила Шолохова. После окончания филологического факультета МГУ Мария работала редактором в «Современнике», занимала должность литературного секретаря правления Союза писателей СССР и участвовала в подготовке изданий произведений своего отца.

До этого ушел из жизни известный американский писатель и сценарист Томас Перри. Ему был 81 год. Автор десятков популярных детективов и триллеров оставил после себя богатое литературное наследие. Наиболее известным произведением писателя стал дебютный роман «Ученик мясника», изданный в России еще в 1990-х годах.

США
смерти
сценаристы
мультфильмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Веганский оливье — готовится за 20 минут, не уступает классике!
Стало известно, что сделал Овечкин после серьезной травмы
Богатейший человек Азии купил у России нефть на небывалую сумму
В Челябинске подростки выстрелили в сверстника из ракетницы
Суд принял суровое решение в отношении россиянки, бросившей дочь в Турции
Они вдохновляют Месси, Роналду и Бекхэма: самые красивые жены футболистов
Мясников назвал самую распространенную в мире инфекцию
Военэксперт ответил, чем грозит Украине дефицит топлива
Уникальная старинная окаменелость пропала со стены в Петербурге
HR-эксперт рассказал, зачем соискателю нужно сопроводительное письмо
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры»
В Подольске погибли двое детей при пожаре в квартире
Трамп назвал мэра Лондона чудовищным из-за миграционного кризиса в Европе
«Человек под себя ходил»: пленный солдат ВСУ рассказал о пытках командиром
В ООН увидели луч света в соглашении Азербайджана и Армении
Парацетамол вызывает аутизм? Почему Трамп поднял панику, мнение врачей
Трамп высмеял ООН из-за эскалатора и телесуфлера
Садовод рассказала, какую ягоду можно посадить в ноябре
«Проявление сумасшествия»: кинокритик о запрете комедии Гайдая в Молдавии
Трамп сделал неожиданное признание по Украине и огорчился
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.