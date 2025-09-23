Умер сценарист мультфильма «Трансформеры»

Американский сценарист и продюсер Рональд Фридман скончался в возрасте 93 лет, сообщил портал Variety. По его информации, мужчина умер от остановки сердца в доме престарелых Фонда кино и телевидения в районе Лос-Анджелеса под названием Вудленд-Хиллз.

Фридман накопил более 700 часов телевизионного вещания, работая над такими сериалами, как «Шоу Энди Гриффита», «Остров Гиллигана» и другими. В 1966 году его номинировали на премию «Эмми» за работу над сценарием для «Шоу Дэнни Кэя». Среди других его известных работ — «Железный человек» 1994 года и «Трансформеры», которые вышли на экраны в 1986 году.

Ранее сообщалось, что в возрасте 87 лет скончалась младшая дочь классика русской литературы Михаила Шолохова. После окончания филологического факультета МГУ Мария работала редактором в «Современнике», занимала должность литературного секретаря правления Союза писателей СССР и участвовала в подготовке изданий произведений своего отца.

До этого ушел из жизни известный американский писатель и сценарист Томас Перри. Ему был 81 год. Автор десятков популярных детективов и триллеров оставил после себя богатое литературное наследие. Наиболее известным произведением писателя стал дебютный роман «Ученик мясника», изданный в России еще в 1990-х годах.