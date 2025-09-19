Автор «Ученика мясника» умер на 82-м году жизни Автор детективов и триллеров Томас Перри умер в возрасте 81 года

Известный американский писатель и сценарист Томас Перри скончался на 82-м году жизни, сообщило издательство Mysterious Press. Автор десятков популярных детективов и триллеров умер 15 сентября, оставив после себя значительное литературное наследие.

Наиболее известным произведением писателя стал дебютный роман «Ученик мясника», изданный в России еще в 1990-х годах. За эту работу Перри был удостоен престижной Премии Эдгара Аллана По, которую присуждает Ассоциация американских авторов детективов.

Творчество автора также включает цикл «Приключения Фарго», созданный в соавторстве с другими писателями. Его произведения публиковались как в крупных издательствах, так и в малотиражных антологиях.

Особую популярность приобрела телеадаптация романа «Старик» с Джеффом Бриджесом в главной роли, которая выходила на экраны в 2022–2024 годах. Этот проект познакомил с творчеством писателя новую аудиторию по всему миру. Последняя книга Томаса Перри должна выйти в свет в феврале следующего года.

