19 сентября 2025 в 16:13

Автор «Ученика мясника» умер на 82-м году жизни

Известный американский писатель и сценарист Томас Перри скончался на 82-м году жизни, сообщило издательство Mysterious Press. Автор десятков популярных детективов и триллеров умер 15 сентября, оставив после себя значительное литературное наследие.

Наиболее известным произведением писателя стал дебютный роман «Ученик мясника», изданный в России еще в 1990-х годах. За эту работу Перри был удостоен престижной Премии Эдгара Аллана По, которую присуждает Ассоциация американских авторов детективов.

Творчество автора также включает цикл «Приключения Фарго», созданный в соавторстве с другими писателями. Его произведения публиковались как в крупных издательствах, так и в малотиражных антологиях.

Особую популярность приобрела телеадаптация романа «Старик» с Джеффом Бриджесом в главной роли, которая выходила на экраны в 2022–2024 годах. Этот проект познакомил с творчеством писателя новую аудиторию по всему миру. Последняя книга Томаса Перри должна выйти в свет в феврале следующего года.

Ранее сообщалось, что известный бард Александр Жаров скончался после продолжительной болезни. Музыканту было 68 лет. Точная причина смерти барда неизвестна. Жаров несколько лет руководил службой технического обеспечения Грушинского фестиваля.

