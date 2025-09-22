«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 14:41

Ушла из жизни младшая дочь известного советского писателя

В возрасте 87 лет скончалась младшая дочь Михаила Шолохова

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В возрасте 87 лет скончалась младшая дочь классика русской литературы Михаила Шолохова, сообщила пресс-служба Государственного музея-заповедника «Тихий Дон». Прощание с ней состоится во вторник, 23 сентября.

С болью стало известно о смерти Марии Михайловны Шолоховой, младшей дочери великого писателя Михаила Шолохова. Ей было 87 лет. Прощание с Марией Михайловной состоится 23 сентября с 10:00 до 12:00 в Усадьбе М. А. Шолохова. Коллектив Государственного музея-заповедника «Тихий Дон» выражает глубокие соболезнования родным и близким, — сказано в сообщении.

Мария Шолохова родилась в 1938 году в станице Вешенской. После окончания филологического факультета МГУ она работала редактором в издательстве «Современник», занимала должность литературного секретаря правления Союза писателей СССР и участвовала в подготовке изданий произведений своего отца.

Ранее известный американский писатель и сценарист Томас Перри скончался на 82-м году жизни. Автор десятков популярных детективов и триллеров умер 15 сентября, оставив после себя значительное литературное наследие.

Михаил Шолохов
писатели
смерти
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России призвали европейцев прекратить провокации в рамках СВПД
Россиян призвали избегать опасных районов КНР из-за тайфуна
В двух судах Москвы объявили пожарную эвакуацию
23 сентября: день рябины, жестовых языков и беспокойных ног
Доллар по 110: почему падает рубль, что будет с курсом в 2026 году
Россия попросила ООН смягчить санкции в одной сфере
Путин: Россия будет придерживаться ДСНВ в течение года после 5 февраля
Курьеры стали получать больше работников с высшим образованием
Ученые зафиксировали редкое явление на Солнце во время затмения
Дом как экосистема: когда приборы работают вместе
Женщина пострадала при атаке ВСУ на Астраханскую область
Стало известно о смерти актера из «Морского патруля»
Математик рассказала, как привести семейный бюджет в порядок
Путин оценил эффективность сил сдерживания России
В Госдуме поддержали бесплатное получение профессии для школьников
Полиция застрелила подростка в «Макдоналдсе» на глазах у детей
Смерть матери, измены Варум, скандал из-за СВО: как живет Леонид Агутин
Гроссмейстер Карякин рассказал о попытках Запада расколоть шахматный мир
Утопил как котенка: отец убил дочку с ДЦП, не желая платить алименты?
Как и когда сажать клубнику осенью: пошаговая инструкция
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.