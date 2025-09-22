Ушла из жизни младшая дочь известного советского писателя В возрасте 87 лет скончалась младшая дочь Михаила Шолохова

В возрасте 87 лет скончалась младшая дочь классика русской литературы Михаила Шолохова, сообщила пресс-служба Государственного музея-заповедника «Тихий Дон». Прощание с ней состоится во вторник, 23 сентября.

С болью стало известно о смерти Марии Михайловны Шолоховой, младшей дочери великого писателя Михаила Шолохова. Ей было 87 лет. Прощание с Марией Михайловной состоится 23 сентября с 10:00 до 12:00 в Усадьбе М. А. Шолохова. Коллектив Государственного музея-заповедника «Тихий Дон» выражает глубокие соболезнования родным и близким, — сказано в сообщении.

Мария Шолохова родилась в 1938 году в станице Вешенской. После окончания филологического факультета МГУ она работала редактором в издательстве «Современник», занимала должность литературного секретаря правления Союза писателей СССР и участвовала в подготовке изданий произведений своего отца.

