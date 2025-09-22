Глава Ростовской области вспомнил, чему дочь Шолохова посвятила свою жизнь

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выразил глубокие соболезнования в связи со смертью младшей дочери писателя Михаила Шолохова Марии. В своем Telegram-канале он отметил, что женщина скончалась, оставив после себя значительное культурное наследие.

Мария Михайловна прожила долгую и достойную жизнь. Посвятила себя сохранению памяти о великом отце и развитию культуры на донской земле. Она внесла неоценимый вклад в работу музея-заповедника «Тихий Дон», бережно храня наследие мировой литературы, — написал Слюсарь.

Ранее о смерти дочери великого писателя в возрасте 87 лет сообщила пресс-служба Государственного музея-заповедника «Тихий Дон». Прощание с женщиной состоится во вторник, 23 сентября.

