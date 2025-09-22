«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 14:47

Глава Ростовской области вспомнил, чему дочь Шолохова посвятила свою жизнь

Глава Ростовской области: дочь Шолохова посвятила жизнь памяти об отце

Юрий Слюсарь Юрий Слюсарь Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выразил глубокие соболезнования в связи со смертью младшей дочери писателя Михаила Шолохова Марии. В своем Telegram-канале он отметил, что женщина скончалась, оставив после себя значительное культурное наследие.

Мария Михайловна прожила долгую и достойную жизнь. Посвятила себя сохранению памяти о великом отце и развитию культуры на донской земле. Она внесла неоценимый вклад в работу музея-заповедника «Тихий Дон», бережно храня наследие мировой литературы, — написал Слюсарь.

Ранее о смерти дочери великого писателя в возрасте 87 лет сообщила пресс-служба Государственного музея-заповедника «Тихий Дон». Прощание с женщиной состоится во вторник, 23 сентября.

До этого стало известно, что 13 сентября после продолжительной болезни скончался известный бард Александр Жаров. Музыканту было 68 лет. Точная причина смерти барда неизвестна. Жаров несколько лет руководил службой технического обеспечения Грушинского фестиваля.

Россия
Михаил Шолохов
дочери
смерти
Юрий Слюсарь
