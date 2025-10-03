Покупавшую витамины для ВСУ экс-мундепа Москвы признали иноагентом

Минюст РФ включил в реестр иноагентов экс-мундепа Москвы Марию Соленову, уехавшую из России после начала военной спецоперации, сообщила пресс-служба ведомства. Она также объявлена в международный розыск за сбор средств для украинских военнослужащих, в том числе на закупку витаминов.

3 октября 2025 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Г. М. Амнуэль, М. В. Овсянникова, М. С. Соленова, — сказано в сообщении.

Соленову признали иноагентом за антироссийские высказывания и действия: она приравнивала Россию к террористической организации, выступала против СВО, поддерживала ВСУ. Кроме того, ее обвиняют в распространении ложной информации о власти и ВС РФ, а также сотрудничестве с иностранными организациями.

В список также попала бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, кинорежиссер и сценарист Григорий Амнуэль. Их признали иноагентами по тем же причинам, по которым в реестр внесли Соленову.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента против кинокритика Антона Долина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Ведомство уточнило, что в настоящий момент решается вопрос о его объявлении в розыск.