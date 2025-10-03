Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 17:20

Покупавшую витамины для ВСУ экс-мундепа Москвы признали иноагентом

Минюст признал иноагентом бывшего мундепа Москвы Соленову

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минюст РФ включил в реестр иноагентов экс-мундепа Москвы Марию Соленову, уехавшую из России после начала военной спецоперации, сообщила пресс-служба ведомства. Она также объявлена в международный розыск за сбор средств для украинских военнослужащих, в том числе на закупку витаминов.

3 октября 2025 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Г. М. Амнуэль, М. В. Овсянникова, М. С. Соленова, — сказано в сообщении.

Соленову признали иноагентом за антироссийские высказывания и действия: она приравнивала Россию к террористической организации, выступала против СВО, поддерживала ВСУ. Кроме того, ее обвиняют в распространении ложной информации о власти и ВС РФ, а также сотрудничестве с иностранными организациями.

В список также попала бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, кинорежиссер и сценарист Григорий Амнуэль. Их признали иноагентами по тем же причинам, по которым в реестр внесли Соленову.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента против кинокритика Антона Долина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Ведомство уточнило, что в настоящий момент решается вопрос о его объявлении в розыск.

иноагенты
Минюст
режиссеры
сценаристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар российских «птичек» по блиндажу ВСУ попал на видео
Французский крем-суп из тыквы: согревает и дарит уют в любую погоду
Черная метка ЕC. Как РФ будет уничтожать пиратов, нападающих на наши суда
Алсу — готовим татарский эликсир здоровья, который сквасится сам
Боец подразделения «Орлан» погиб после атаки дрона в Шебекино
Три региона России получат 2,3 млрд рублей на детсады и школы
Раскрыто, что происходило в атакованном ВС РФ ресторане «Тбилисо»
Житель Петербурга пойдет под суд за уклонение от налогов на 247 млн рублей
Трамп высмеял ИИ-роликом известного политика
Отъезд из РФ, тайный брак, работа в США: как живет актриса Елена Корикова
В ГД объяснили, почему РКН дали права администратора в Telegram-каналах
Трамп пообещал ХАМАС «невиданный ад» при одном условии
В эстонском МИД пригрозили России боевой авиацией
Тренер сборной России не сдержал эмоций после прогулки по Баку
«Вас найдут и уничтожат»: Трамп озвучил резкую угрозу в адрес ХАМАС
В Мурманской области запретили «блатных» Аль Пачино и Тома Харди
Сбежавшую из российского зоопарка птицу-носорога поймали обычным сачком
Забившему возлюбленную до смерти жителю Кузбасса вынесли приговор
Вильфанд рассказал, какой будет предстоящая зима
В Якутске возбуждено дело об убийстве матери и сына
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.