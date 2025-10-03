Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 17:06

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова стала иноагентом

Марина Овсянникова Марина Овсянникова Фото: IMAGO/teutopress GmbH/Global Look Press

Минюст России признал иностранным агентом бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, сообщается на сайте ведомства. В реестр также попал журналист и сценарист Григорий Амнуэль, бывший муниципальный депутат Мария Соленова и проект I NEWS.

3 октября 2025 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Г.М. Амнуэль, М.В. Овсянникова, М.С. Соленова, а также сетевой проект «I NEWS», — сказано в сообщении.

По данным Минюста, Овсянникова выступала против СВО, а также распространяла фейковую информацию о действиях российских военных. По таким же причинам иностранными агентами признали остальных граждан.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента против кинокритика Антона Долина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Ведомство уточнило, что в настоящий момент решается вопрос о его объявлении в розыск.

Между тем глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин считает, что иностранным агентом необходимо признать историка моды и телеведущего Александра Васильева. По его словам, Васильева также нужно привлечь к уголовной ответственности за слова о специальной военной операции на Украине. Он считает, что возбуждение уголовного дела навсегда отобьет у Васильева желание вернуться в Россию.

