Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 10:24

Уехавшего из России известного телеведущего призвали признать иноагентом

Глава ФПБК Бородин призвал признать историка моды Васильева иноагентом

Александр Васильев Александр Васильев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Историка моды и телеведущего Александра Васильева необходимо признать иностранным агентом, выразил мнение в беседе с NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, Васильева также нужно привлечь к уголовной ответственности за слова о специальной военной операции на Украине.

Я дал команду своим юристам подготовить обращение, чтобы признать Васильева иностранным агентом. Он осудил СВО, такие люди должны нести ответственность в виде народного порицания. Если им об этом не говорить, не тыкать их носом, они так и будут дискредитировать СВО, курс нашей страны, поддерживать страны НАТО, — высказался Бородин.

Он считает, что возбуждение уголовного дела навсегда отобьет у Васильева желание вернуться в Россию. По словам главы ФПБК, в этом случае телеведущий будет рисковать оказаться в местах лишения свободы.

А чтобы не было соблазна вернуться в Россию, мы поставим вопрос о возбуждении уголовного дела за дискредитацию СВО, чтобы этот гражданин понимал, что, когда в Россию он вернется, к нему будут вопросы со стороны следствия. Тогда он поймет, что в РФ возвращаться не стоит, так как он может оказаться в местах лишения свободы. Подписчики нам давно говорят об этом человеке. Народ просит, а значит, должен быть услышан, — подытожил Бородин.

Ранее появилась информация, что Васильев не вернется в Россию ни за какие деньги. Он покинул страну вскоре после начала спецоперации и в настоящее время проживает во Франции. В Москве у него остались квартира стоимостью 50 млн рулей и действующее ИП.

телеведущие
иноагенты
Россия
Александр Васильев
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика машины родителей
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды разработало новый метод поиска потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.