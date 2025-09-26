Уехавшего из России известного телеведущего призвали признать иноагентом

Историка моды и телеведущего Александра Васильева необходимо признать иностранным агентом, выразил мнение в беседе с NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, Васильева также нужно привлечь к уголовной ответственности за слова о специальной военной операции на Украине.

Я дал команду своим юристам подготовить обращение, чтобы признать Васильева иностранным агентом. Он осудил СВО, такие люди должны нести ответственность в виде народного порицания. Если им об этом не говорить, не тыкать их носом, они так и будут дискредитировать СВО, курс нашей страны, поддерживать страны НАТО, — высказался Бородин.

Он считает, что возбуждение уголовного дела навсегда отобьет у Васильева желание вернуться в Россию. По словам главы ФПБК, в этом случае телеведущий будет рисковать оказаться в местах лишения свободы.

А чтобы не было соблазна вернуться в Россию, мы поставим вопрос о возбуждении уголовного дела за дискредитацию СВО, чтобы этот гражданин понимал, что, когда в Россию он вернется, к нему будут вопросы со стороны следствия. Тогда он поймет, что в РФ возвращаться не стоит, так как он может оказаться в местах лишения свободы. Подписчики нам давно говорят об этом человеке. Народ просит, а значит, должен быть услышан, — подытожил Бородин.

Ранее появилась информация, что Васильев не вернется в Россию ни за какие деньги. Он покинул страну вскоре после начала спецоперации и в настоящее время проживает во Франции. В Москве у него остались квартира стоимостью 50 млн рулей и действующее ИП.