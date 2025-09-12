Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 11:53

Ушла из жизни заслуженная артистка России

На 89-м году жизни скончалась актриса Виено Микшиева

Фото: Shutterstock/FOTODOM

11 сентября ушла из жизни Виено Микшиева, заслуженная артистка России и народная артистка Карелии, сообщили в Национальном театре Карелии. Ей было 88 лет.

Светлая память о Виено Григорьевне навсегда останется в сердцах тех, кто работал вместе с ней, знал и любил, — говорится в сообщении.

Театр выразил соболезнования семье и близким покойной звезды, разделив с ними боль утраты. О том, где и когда состоится прощание с актрисой, будет объявлено позже.

Виено Григорьевна начала свою творческую карьеру в 1952 году, поступив в студию Карело-Финского драматического театра. Сотни сыгранных ролей и тысячи спектаклей на финском, карельском и русском языках стали частью ее долгой и плодотворной карьеры.

Среди театральных работ можно выделить такие постановки, как «Васса Железнова» Горького, «Охота на ведьм» Миллера, «Дом Бернарды Альбы» Лорки, «Калевала», «Старомодная комедия» Арбузова и «Пока она умирала» Птушкиной. Актриса исполнила сотни ролей и участвовала в тысячах спектаклей. В 2013 году она также снялась в военной драме под названием «Ладога».

Ранее сообщалось, что актриса Тамара Уржумова скончалась в возрасте 80 лет. Артистка, известная своей ролью в фильме «На всю оставшуюся жизнь», в последние годы избегала публичности и вела уединенный образ жизни.

смерти
артисты
актрисы
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В «Горбушкином дворе» устроили рейд с массовой конфискацией техники
В России столкнулись с «яичной» проблемой
В Швеции обсуждают размещение ядерного оружия США
Умер экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи
Назван номер, под которым SHAMAN выступит на «Интервидении»
Япония смягчила рекомендации по поездкам в Россию
Стала известна очередность выступлений участников «Интервидения»
Раскрыт единственный эффективный способ уберечься от брачных аферистов
Глава ЦИК рассказала, сколько ветаранов СВО примет участие в выборах
День программиста: 256-й день года
Хранение урожая зимой: как сберечь овощи свежими до весны
Непомнящий назвал фаворита матча «Динамо» — «Спартак»
Названы условия, при которых можно уволиться без отработки
Российский голкипер продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ
ФСБ пресекла многомиллионную рубку леса в заповеднике
Apple представит новые продукты до конца 2025 года
Прогулочный катер с шестью людьми перевернулся в Татарстане
Названа страна, откуда могли запустить 30 беспилотников по Санкт-Петербургу
Две школьницы поджарили зефир у Вечного огня и попали на видео
Очередность выступлений на «Интервидении» определили при помощи самовара
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.