Ушла из жизни заслуженная артистка России На 89-м году жизни скончалась актриса Виено Микшиева

11 сентября ушла из жизни Виено Микшиева, заслуженная артистка России и народная артистка Карелии, сообщили в Национальном театре Карелии. Ей было 88 лет.

Светлая память о Виено Григорьевне навсегда останется в сердцах тех, кто работал вместе с ней, знал и любил, — говорится в сообщении.

Театр выразил соболезнования семье и близким покойной звезды, разделив с ними боль утраты. О том, где и когда состоится прощание с актрисой, будет объявлено позже.

Виено Григорьевна начала свою творческую карьеру в 1952 году, поступив в студию Карело-Финского драматического театра. Сотни сыгранных ролей и тысячи спектаклей на финском, карельском и русском языках стали частью ее долгой и плодотворной карьеры.

Среди театральных работ можно выделить такие постановки, как «Васса Железнова» Горького, «Охота на ведьм» Миллера, «Дом Бернарды Альбы» Лорки, «Калевала», «Старомодная комедия» Арбузова и «Пока она умирала» Птушкиной. Актриса исполнила сотни ролей и участвовала в тысячах спектаклей. В 2013 году она также снялась в военной драме под названием «Ладога».

Ранее сообщалось, что актриса Тамара Уржумова скончалась в возрасте 80 лет. Артистка, известная своей ролью в фильме «На всю оставшуюся жизнь», в последние годы избегала публичности и вела уединенный образ жизни.