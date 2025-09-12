Посеяла в ноябре — весной любуюсь на «небесные колокольчики»! Многолетник с сибирским характером

Сибирская пролеска — это самый нежный вестник весны! Ее ярко-синие, словно капли неба, цветки пробиваются прямо из-под снега, наполняя сад волшебством и надеждой на тепло. А сколько в ней силы — настоящая сибирячка!

Я сею пролеску под зиму, когда земля уже прихвачена первыми заморозками. Просто делаю луночки глубиной 5–6 см на расстоянии 5 см друг от друга, раскладываю луковички, присыпаю землей и слегка уплотняю. Никакого полива, укрытия и прочих сложностей! Холодная стратификация — то, что нужно для пробуждения. Весной она всходит дружными росточками, уже закаленными и готовыми к любым сюрпризам погоды. Пролеска невероятно вынослива: она зимует без всякого укрытия, выдерживает морозы до −35°C, растет даже на бедных почвах и в тени, а ее луковицы не вымокают даже в сырость. Она будет год за годом разрастаться, образуя небесно-синие ковры, и каждую весну дарить вам все больше этих трогательных цветков.

