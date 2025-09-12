Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 15:56

Посеяла в ноябре — весной любуюсь на «небесные колокольчики»! Многолетник с сибирским характером

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сибирская пролеска — это самый нежный вестник весны! Ее ярко-синие, словно капли неба, цветки пробиваются прямо из-под снега, наполняя сад волшебством и надеждой на тепло. А сколько в ней силы — настоящая сибирячка!

Я сею пролеску под зиму, когда земля уже прихвачена первыми заморозками. Просто делаю луночки глубиной 5–6 см на расстоянии 5 см друг от друга, раскладываю луковички, присыпаю землей и слегка уплотняю. Никакого полива, укрытия и прочих сложностей! Холодная стратификация — то, что нужно для пробуждения. Весной она всходит дружными росточками, уже закаленными и готовыми к любым сюрпризам погоды. Пролеска невероятно вынослива: она зимует без всякого укрытия, выдерживает морозы до −35°C, растет даже на бедных почвах и в тени, а ее луковицы не вымокают даже в сырость. Она будет год за годом разрастаться, образуя небесно-синие ковры, и каждую весну дарить вам все больше этих трогательных цветков.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Читайте также
Будет цвести все лето и превратит сад в тропики! Красивый многолетник с желто-красными цветами
Общество
Будет цвести все лето и превратит сад в тропики! Красивый многолетник с желто-красными цветами
Простой трюк для сочных котлет: рецепт фарша с добавлением ледяной воды
Общество
Простой трюк для сочных котлет: рецепт фарша с добавлением ледяной воды
Баклажанная икра на зиму с помидорами и перцем — пальчики оближешь
Общество
Баклажанная икра на зиму с помидорами и перцем — пальчики оближешь
Цветок с ароматом хвои и меда, который не боится ветра и дождя: для клумб, кашпо и балконов
Общество
Цветок с ароматом хвои и меда, который не боится ветра и дождя: для клумб, кашпо и балконов
Сотни сиреневых цветов украсят каждую клумбу: этот дивный многолетник нужен всем дачникам — сама нежность
Общество
Сотни сиреневых цветов украсят каждую клумбу: этот дивный многолетник нужен всем дачникам — сама нежность
цветы
многолетники
дачники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Матч «Динамо» — «Спартак» РПЛ 13 сентября: кто фаворит, прогноз, история
Цифровая стройка: как BIM и цифровые двойники сокращают риски и экономят бюджет
Тишина вещей: почему настоящая база работает громче трендов
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 сентября 2025 года
Опубликованы кадры с места смертельного ЧП на канатной дороге на Эльбрусе
Психоаналитик рассказала, о чем обязательно нужно говорить детям
«Боженька»: боец СВО рассказал о помощи свыше под «крошащим» огнем ВСУ
Миколог раскрыл, где в Москве можно найти съедобные грибы
Женский характер и цветок: новая выставка картин в Zarenkov Gallery
Россиян предупредили об использовании мошенниками поддельных документов
В Госдуме рассказали, верит ли на самом деле Запад Зеленскому
Блогер из Татарстана подожгла квартиру с одной необычной целью
Насиловали после коронации: вскрыт гнойник известного конкурса красоты
При обрыве канатной дороги на Эльбрусе пострадали девять человек
Реестр иноагентов пополнился новыми именами
Скабеева назвала Зеленского «гнидой» после его слов об учительнице Путина
Сожительницу бойца СВО обвинили в присвоении крупной суммы
Огромные потери ВСУ, вторая «Паутина»: новости СВО к вечеру 12 сентября
Появились подробности биографии наводившего ракеты против своих бойца ВС РФ
Юрист назвала главный минус идеи повысить штрафы за продажу алкоголя у школ
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.