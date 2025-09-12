Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 18:04

«Полная галиматья»: сенатор о желании США признать РФ спонсором терроризма

Карасин назвал дешевой демонстрацией идею США признать РФ спонсором терроризма

Григорий Карасин Григорий Карасин Фото: Максим Блинов/РИА Новости

США предпринимают очередную попытку признать Россию спонсором терроризма, однако эта инициатива является несостоятельной, поскольку подобные шаги представляют собой лишь дешевую демонстрацию политической воли, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он выразил сомнение, что идея найдет серьезную поддержку даже внутри самих Штатов.

Признать Россию спонсором терроризма — давно обанкротившаяся идея американцев и киевского руководства. Она потрепана временем, полностью опровергнута. Это все полная галиматья и ничего путного из этого не выйдет. По-моему, это даже не пройдет у самих американцев. Поэтому это дешевая демонстрация политической воли в кавычках, которая показывает лишь то, что у России очень много друзей в США, но и достаточно врагов, — высказался Карасин.

Ранее группа американских сенаторов, включая Линдси Грэма, предложила признать Россию и Белоруссию спонсорами терроризма. В настоящее время в этом списке по американскому законодательству числятся Куба, Сирия, Северная Корея и Иран.

