Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 16:21

Сенаторы США предложили признать Россию «спонсором терроризма»

Линдси Грэм Линдси Грэм Фото: Mattie Neretin — CNP/Global Look Press

Группа американских сенаторов, включая Линдси Грэма, предложила признать «спонсорами терроризма» Россию и Белоруссию, сообщает Axios. В настоящее время в этом списке по американскому законодательству числятся Куба, Сирия, Северная Корея и Иран.

Попасть в этот список трудно. Но, скажу я вам, Россия заслужила право быть в нем, — сказал Грэм.

В список могут быть внесены страны, которые, по данным США, «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма». Признание государства «спонсором терроризма» дает американской администрации широкие полномочия по введению санкций Минфин США может принимать меры против физических и юридических лиц, а также государств, торгующих с фигурантами списка.

Ранее сообщалось, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсуждал с главкомом ВСУ Александром Сырским возможную передачу денег Грэму за поставку вооружений США. По словам турецких журналистов, в их распоряжении оказалась соответствующая видеозапись, однако подлинность кадров пока не подтверждена независимой экспертизой.

Сенат США
Линдси Грэм
Россия
Белоруссия
терроризм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Матч «Динамо» — «Спартак» РПЛ 13 сентября: кто фаворит, прогноз, история
Цифровая стройка: как BIM и цифровые двойники сокращают риски и экономят бюджет
Тишина вещей: почему настоящая база работает громче трендов
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 сентября 2025 года
Опубликованы кадры с места смертельного ЧП на канатной дороге на Эльбрусе
Психоаналитик рассказала, о чем обязательно нужно говорить детям
«Боженька»: боец СВО рассказал о помощи свыше под «крошащим» огнем ВСУ
Миколог раскрыл, где в Москве можно найти съедобные грибы
Женский характер и цветок: новая выставка картин в Zarenkov Gallery
Россиян предупредили об использовании мошенниками поддельных документов
В Госдуме рассказали, верит ли на самом деле Запад Зеленскому
Блогер из Татарстана подожгла квартиру с одной необычной целью
Насиловали после коронации: вскрыт гнойник известного конкурса красоты
При обрыве канатной дороги на Эльбрусе пострадали девять человек
Реестр иноагентов пополнился новыми именами
Скабеева назвала Зеленского «гнидой» после его слов об учительнице Путина
Сожительницу бойца СВО обвинили в присвоении крупной суммы
Огромные потери ВСУ, вторая «Паутина»: новости СВО к вечеру 12 сентября
Появились подробности биографии наводившего ракеты против своих бойца ВС РФ
Юрист назвала главный минус идеи повысить штрафы за продажу алкоголя у школ
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.