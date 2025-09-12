Сенаторы США предложили признать Россию «спонсором терроризма»

Группа американских сенаторов, включая Линдси Грэма, предложила признать «спонсорами терроризма» Россию и Белоруссию, сообщает Axios. В настоящее время в этом списке по американскому законодательству числятся Куба, Сирия, Северная Корея и Иран.

Попасть в этот список трудно. Но, скажу я вам, Россия заслужила право быть в нем, — сказал Грэм.

В список могут быть внесены страны, которые, по данным США, «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма». Признание государства «спонсором терроризма» дает американской администрации широкие полномочия по введению санкций Минфин США может принимать меры против физических и юридических лиц, а также государств, торгующих с фигурантами списка.

Ранее сообщалось, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсуждал с главкомом ВСУ Александром Сырским возможную передачу денег Грэму за поставку вооружений США. По словам турецких журналистов, в их распоряжении оказалась соответствующая видеозапись, однако подлинность кадров пока не подтверждена независимой экспертизой.