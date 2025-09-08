Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 01:21

«Картина поражает»: Киев обвинили в попытке подкупа американского сенатора

Aydinlik: Ермак и Сырский хотели дать Грэму взятку за поставки оружия США

Линдси Грэм Линдси Грэм Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсуждал с начальником Генштаба ВСУ Александром Сырским возможную передачу денег американскому сенатору Линдси Грэму за поставку вооружений США, сообщает турецкая газета Aydinlik, в распоряжении которой оказалась соответствующая видеозапись. Издание подчеркивает, что подлинность кадров пока не подтверждена независимой экспертизой.

Картина, вырисовывающаяся из разговора, поражает: речь идет о киевской сети лоббирования через взятки в США, заявлении Ермака о выплате денег сенатору за продвижение частных интересов, — указано в публикации.

В ходе беседы также упоминаются имена Ренат и Беня, что, по версии издания, может указывать на бизнесмена Рената Ахметова и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Газета напоминает, что сенатор Грэм является одним из наиболее активных сторонников жесткой антироссийской линии в США. Представители украинской стороны пока не прокомментировали данную публикацию.

Ранее Грэм заявлял, что украинский конфликт может закончиться до католического Рождества (25 декабря), если состоится трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Он назвал такой прогноз оптимистичным.

Украина
взятки
Линдси Грэм
Александр Сырский
