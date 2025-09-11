Сотни сиреневых цветов украсят каждую клумбу: этот дивный многолетник нужен всем дачникам — сама нежность

Прунелла «Лесная фея» — это скромное очарование, которое покоряет с первого взгляда! Ее нежные сиренево-фиолетовые соцветия, похожие на миниатюрные свечки, украшают сад с июня до сентября, создавая ощущение сказочного луга. А какой у нее характер — настоящая скромница, но с железной выносливостью!

Я сею прунеллу под зиму, когда земля уже прихвачена первыми заморозками. Просто рассыпаю семена по поверхности, слегка припорашиваю землей и забываю до весны. Холодная стратификация — то, что нужно для пробуждения. Весной она всходит дружными крепкими росточками, уже закаленными и готовыми к любым испытаниям. Прунелла невероятно вынослива: она зимует без укрытия, выдерживает морозы до −35°C, растет на любой почве и стойко переносит засуху. Ее куртины быстро разрастаются, образуя цветущий ковер.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.