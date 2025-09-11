Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 17:35

Сотни сиреневых цветов украсят каждую клумбу: этот дивный многолетник нужен всем дачникам — сама нежность

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Прунелла «Лесная фея» — это скромное очарование, которое покоряет с первого взгляда! Ее нежные сиренево-фиолетовые соцветия, похожие на миниатюрные свечки, украшают сад с июня до сентября, создавая ощущение сказочного луга. А какой у нее характер — настоящая скромница, но с железной выносливостью!

Я сею прунеллу под зиму, когда земля уже прихвачена первыми заморозками. Просто рассыпаю семена по поверхности, слегка припорашиваю землей и забываю до весны. Холодная стратификация — то, что нужно для пробуждения. Весной она всходит дружными крепкими росточками, уже закаленными и готовыми к любым испытаниям. Прунелла невероятно вынослива: она зимует без укрытия, выдерживает морозы до −35°C, растет на любой почве и стойко переносит засуху. Ее куртины быстро разрастаются, образуя цветущий ковер.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Читайте также
Изумрудная листва и лимонные цветы: многолетник формирует шаровидный куст и хорошо переносит зиму
Общество
Изумрудная листва и лимонные цветы: многолетник формирует шаровидный куст и хорошо переносит зиму
Куриные тефтели в сливочном соусе: их можно есть на ужин даже на диете и ПП
Общество
Куриные тефтели в сливочном соусе: их можно есть на ужин даже на диете и ПП
Беру лаваш и немного фарша — через 30 минут сочный и сытный ужин готов
Общество
Беру лаваш и немного фарша — через 30 минут сочный и сытный ужин готов
Посеяла в сентябре — летом любуюсь на «вишнёвые шапки»! Королева осени без капризов
Общество
Посеяла в сентябре — летом любуюсь на «вишнёвые шапки»! Королева осени без капризов
Выживает в песке и глине. Сажаю под зиму и забываю! Чудо-многолетник
Общество
Выживает в песке и глине. Сажаю под зиму и забываю! Чудо-многолетник
дачники
садоводы
цветы
многолетники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова назвала передачу, которая вдохновляла ее в 90-е
Захарова объяснила истинное значение мужественности и женственности
Многоженца Сухова посадят за домогательства дочери? Какой срок ему грозит
Лукашенко раскрыл, какую роль сыграли белорусские ракеты в инциденте с БПЛА
Ошибки в общении со свекровью: фразы, которые разрушают отношения
День города в Москве в 2025 году: афиша мероприятий и история праздника
Россиянин нашел хитрый способ заработать на ипотеках
Армия РФ идет на Днепр, ВСУ в окружении: наступление ВС РФ 11 сентября
Врач рассказал, как легче пережить высокое атмосферное давление
«Наговорила на несколько статей»: резкая реакция в РФ на интервью Пугачевой
Гинеколог рассказала об особенностях третьей беременности Тодоренко
Не принятый в российскую школу ребенок зачитал по памяти стихи Пушкина
У россиян появилась новая необычная ретро-мода
Глава ФПБК рассказал, кто организовал нашумевшее интервью Пугачевой
Стало известно, какая звездная пара обзавелась первенцем
Юрист объяснил, за отправку каких смайликов грозит наказание
Конец света, Судный день и крах НАТО: что напророчила Пугачева на 2027 год
В России планируют модернизацию маткапитала
Редкое тропическое насекомое обнаружено в России
В ГД сравнили убийство Чарли Кирка с покушением на Трампа
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.