Стало известно о движении пролежавших 13 лет биткоинов Владелец старого криптокошелька перевел 137 биткоинов впервые с 2012 года

Неизвестный владелец биткоин-кошелька, в котором хранилось 444,81 BTC, впервые за 13 лет перевел часть средств, следует из данных платформы Arkham. Сумма перевода составила 137,03 BTC на $15,6 млн (1,3 млрд рублей). Стоимость этих монет с момента покупки в 2012 году выросла в 9339 раз.

Владелец получил эти биткоины в ноябре 2012 года по курсу $12,22 (около 380 рублей) за монету. Тогда 137 BTC стоили $1674 (около 50 тыс. рублей). Сейчас 132 BTC отправлены на новый кошелек, еще 5 BTC переведены на криптобиржу Kraken. На основном адресе остаются 307,79 BTC, которые по текущему курсу оцениваются в $35,1 млн (3 млрд рублей). Все монеты на этом кошельке были получены в 2012 году и тогда стоили около $5,3 тыс. (около 170 тыс. рублей).

Ранее семья президента США Дональда Трампа заработала около $5 млрд (403 млрд рублей) на криптовалюте WLFI, запущенной платформой World Liberty Financial в октябре 2024 года. Токен стал крупнейшим активом в их портфеле, обогнав доходы от недвижимости.

Трое сыновей Трампа являются соучредителями платформы, а сам президент указан как «почетный соучредитель». Семья владеет примерно четвертью всех токенов, торги которыми начались 1 сентября.