Неизвестный вспомнил про забытый биткоин-кошелек и стал мультимиллионером

Неизвестный вспомнил про забытый биткоин-кошелек и стал мультимиллионером Неизвестный перевел нетронутые за 14 лет биткоины в $468 млн

Неизвестный владелец перевел на новый адрес биткоины, которые не трогал с января 2011 года. По данным сервиса BitInfoCharts, в кошельке хранилось 3962 BTC, приобретенных по курсу около $0,39 за монету.

Тогда общая стоимость составляла примерно $1558 (123 469 рублей по текущему курсу). Сейчас, при курсе биткоина свыше $118 тысяч, сумма превысила $468 млн (37 088 240 436 рублей). За время хранения цена монет выросла в 300 тысяч раз.

Личность владельца пока не установлена. Также неизвестно, связано ли это движение с другими крупными транзакциями, зафиксированными в начале текущего месяца.

Ранее Московская Биржа объявила о запуске расчета и публикации собственного индекса биткоина. Индекс, получивший код MOEXBTC, будет отражать динамику цен на криптовалюту.

До этого глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что энергозатраты при майнинге биткоина сопоставимы с потреблением целых государств. По его словам, уже сейчас криптовалюта потребляет больше электроэнергии, чем вся Польша.