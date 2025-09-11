Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 19:45

Снится смерть бабушки: скрытое значение для вашего пола

К чему снится смерть бабушки, которая еще жива К чему снится смерть бабушки, которая еще жива Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сон о смерти живой бабушки пугает. Но имеет он, как ни странно, позитивное значение. Большинство сонников сходятся во мнении, что снящаяся смерть бабушки, которая еще жива, — символ завершения старого этапа и начала нового. Такой сон редко предвещает физическую кончину, а скорее символизирует окончание каких-либо дел или отношений. Подсознание через образ мудрой бабушки сигнализирует о грядущих переменах.

Варианты сюжетов и их трактовки:

  • Если вы спокойно присутствуете на похоронах — это принятие неизбежного.

  • Если горюете — сожаление об уходящем прошлом.

  • Если бабушка умирает у вас на руках — вы являетесь причиной или свидетелем завершения важного жизненного этапа.

Для мужчины смерть бабушки во сне может означать скорое разрешение давней проблемы или необходимость проявить зрелость и самостоятельность в бизнесе или семейных делах. Это знак отказа от устаревших моделей поведения.

Для женщины подобный сон часто связывают с интуицией и семейной сферой. Он может сулить окончание периода тревог или символизировать переход роли внутри семьи, обретение новой мудрости.

Помните: точное толкование сна зависит от деталей и ваших личных обстоятельств.

Ранее мы рассказали, к чему снится кошка.

сонник
сны
сон
сновидения
бабушка
бабушки
смерти
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты планы «коалиции желающих» по Украине
В Белгороде озвучили последствия новой атаки беспилотников ВСУ
Обнародован радиоперехват ВСУ с призывом убивать гражданских
Уничтожение редкой румынской машины в зоне СВО попало на видео
Ученые раскрыли вероятность взрыва черной дыры в ближайшем десятилетии
«Хорошо пожрал»: косолапый «ганстер» месяц воровал мед у жителя Подмосковья
Пол Уокер: жизнь и наследие голливудской звезды
Объявлена награда за убийцу Чарли Кирка
Новые льготы и выплаты могут появиться в 2026 году, что повысят точно
Супероружие России, капитуляция ВСУ: ситуация на СВО вечером 11 сентября
Беспилотники ВСУ нацелились на российский ядерный объект
Осенью оклады некоторых россиян проиндексируют на 7,6%
Легендарный чемпион СССР по лыжным гонкам погиб в пожаре
Захарова предупредила Польшу о рисках закрытия границы с Белоруссией
Захарова объяснила Польше последствия закрытия границы с Белоруссией
США пытаются довести Индию до «нефтяной» ссоры с Россией
«Революция в умах»: в ГД объяснили, как привить интерес к семье
У Джорджо Армани нашли два секретных завещания
Стало известно о движении пролежавших 13 лет биткоинов
Тюрьма, изнасилование, ссоры: как живут братья Емельяненко, кому дали УДО
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.