Невролог предупредила, чем опасно резкое пробуждение утром

Резкое пробуждение утром может привести к учащенному сердцебиению и повышению артериального давления, заявила LIFE.ru невролог Екатерина Демьяновская. Дело в том, что оно провоцирует резкий скачок гормонов стресса в организме.

Резкий переход от сна к бодрствованию может стать стрессовым для организма, если мозг, который находился в фазе медленного сна, принудительно вырывается в «реальность». Это вызывает резкий скачок кортизола и адреналина, что приводит к учащению сердцебиения, повышению артериального давления, появлению чувства тревоги, — предупредила Демьяновская.

Особенную опасность это представляет для людей с мигренью, артериальной гипертензией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врач добавила, что из-за резких пробуждений на регулярной основе человек может стать раздражительным и невнимательным.

Ранее сомнолог Павел Кудинов заявил, что осенью и зимой большинству людей бывает трудно проснуться. По его словам, когда солнца нет, люди чувствуют сонливость. Он отметил, что в таком случае нужно устанавливать строгий режим.