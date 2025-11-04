Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 10:46

Пашинян: РФ сможет осуществлять ж/д перевозки в Армению через Азербайджан

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская Федерация сможет осуществлять железнодорожные грузовые перевозки в Армению через территорию Азербайджана, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он добавил, что это станет возможным после разблокирования региональных коммуникаций.

Сейчас идут обсуждения, что Россия может обеспечить железнодорожные перевозки в Армению через Азербайджан, — сказал Пашинян.

Ранее премьер-министр Армении заявил о готовности Еревана обеспечить транзит грузовых автомобилей между Турцией и Азербайджаном. Политик назвал историческим решение Баку об отмене ограничений, охарактеризовав мир между двумя странами как свершившийся факт. Пашинян призвал обе стороны научиться существовать в новых реалиях, подчеркнув необходимость сохранения мира.

До этого армянский премьер выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за полную отмену запрета на транзит грузов через территорию Азербайджана. Выступая на форуме «Шелковый путь» в Тбилиси, он отметил значимость данного шага Баку. Пашинян также выделил роль президента Казахстана и премьер-министра Грузии в решении этого вопроса.

Армения
Азербайджан
перевозки
Никол Пашинян
Самое популярное
